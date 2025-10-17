取材

「マチ★アソビ vol.29」イベントスケジュール一覧まとめ


徳島市まるごとがアニメ・ゲーム・マンガなどに染まる一大イベント「マチ★アソビ vol.29」が2025年10月18日(土)・19日(日)に開催されます。イベント情報はフライヤーにまとめられていますが、観覧計画を立てる参考となるように、日付・場所別のスケジュール表を作成しました。

マチ★アソビ Vol.29
以下がイベント一覧。終日イベントは最下部にまとめています。

◆2025年10月18日(土)

 藍場浜新町橋東公園両国橋西公園 Ufotable CINEMAその他
シアター1シアター2エントランス
10:00開会式BURNS SKOOL
トークショー＆キャストによるサイン会		スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ10：00チョロいぜデザイン！  大島はるな&愛未莉叶 朝活☆アツアツトークショー
(マチ★アソビサウナ)
10:3010：30
11:00アニメ「鬼滅の刃」ステージ(～11:45)TVアニメ「カヤちゃんはコワくない」マチアソビスペシャルステージ「うっちゃり！２」制作決定！出演声優ライブ＆トーク11：00
11:3011：30feel.×TVアニメ『Summer Pockets』スタッフSPトーク劇場推し入り！個人VTuberシネアド祭り
12:00「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」トークステージ「アズールレーンスペシャルトークショー」上杉真央ライブ＆道井悠・こうのゆうか『Lilac』トークステージ！12：00アメリカザリガニ平井×CC2松山洋の「スーパーピコピコクラブ」サイバー！inマチ★アソビ 
12:3012：30
13:00「運命の巻戻士」スタッフトークステージ in マチ★アソビTVアニメ「魔都精兵のスレイブ」2期スタッフ＆キャストトークショー in マチ★アソビＢＳ日テレぽっかるLiVE in 徳島～マチ★アソビ～13：00わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?） メインスタッフトークショーMFゴースト 特別セレクト上映＆スタッフトーク in マチ★アソビ 
13:3013：30邪神ちゃんサウナ会
(マチ★アソビサウナ)
14:00TVアニメ「Summer Pockets」放送終了記念イベントINマチアソビTVアニメ『ガチアクタ』第2クール放送開始記念トークステージじゃけぇKyoKa Live in マチ★アソビ14：00デジタル時代を生き抜くクリエイター戦略
14:3014：30アニメーションプロデューサー視点から見るアニメーションの現在と未来クラユカバ上映+制作ココだけ裏話 
15:00青木陽菜 SPECIAL LIVEゲームクリエイタートークライブ逢瀬アキラ マチ★アソビSPECIAL LIVE!!!15：00実写版公開記念
「秒速5センチメートル」の話。
アニメから実写映画ができるまでの18年。
15:3015：30
16:00ウタヒメドリーム - マチ★アソビ SPECIAL LIVE庄司＆宮崎のラノベ編集者・アニメプロデューサー NIGHT！ in マチ★アソビたみー×民安ともえバーチャルリアルWライブ!!inマチ★アソビ202516：00「もりみち病院」
16:3016：30TVアニメ『ガチアクタ』15話日本最速上映！第2クール突入！14話15話“ガチ”上映会TROYCAアニメ撮影座談会
17:00マチ★アソビ SPECIAL LIVE - 亜咲花サイバーコネクトツー松山洋×邪神ちゃんドロップキック宣伝プロデューサー栁瀬一樹×ナンバーナイン小林琢磨によるエンタメ業界3人賛辞【少女フラクタル 東方Project音楽Live!!】17：00アニメ系ライターの仕事と思考とは

物事は掛け算だと思いますっ！ひよっこフリーアニメプロデューサーの闇鍋トーク
(マチ★アソビサウナ)

“Production I.G × ＢＳ日テレ”トークイベント「かつてアニメファンであることを秘して生きてきた人たちへ」
(徳島ワシントンホテルプラザ 1F チャイナテーブル)
17:3017：30 
18:00マチ★アソビ SPECIAL LIVE - 鈴木このみあるあるCityがマチ★アソビにYATTEKURU【幽閉サテライト 東方Project音楽Live!!】18：00『BLOOD+』20th Anniversary 上映＆トークアニものづくりアワード2025 受賞映像作品（ほぼ）一挙上映会編集者・プロデューサーと考える〝広義の百合〟作品企画会議 
18:3018：30
19:00 「報われなかった村人A」マチ★アソビステージ帰ってきたスナックあゆゆ〜宮咲あかり様ご来店〜19：00 
19:3019：30業界関係者女子会 vol.16
20:00  20：002025年新作インディーアニメ映画〝大〟合同上映会＆トー
20:3020：30業界関係者トークイベント
(春日会館、～22時)
21:0021：00 


◆2025年10月19日(日)

 藍場浜新町橋東公園両国橋西公園 Ufotable CINEMAその他
シアター1シアター2エントランス
10:00メタストらいぶ in マチ★アソビVol.29「櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-」スペシャルトークステージ！「つるぎ町RPG ツルギスタ 巨樹と時つむぎのソラ」スペシャルトークセッション10：00劇場版『チェンソーマン レゼ篇』上映会＋質問コーナー「真・侍伝YAIBA」トークショー&亀田祥倫×前並武志アニメーター対談  
10:30Lantis JOINT LIVE in マチ★アソビ Vol.29 by MindaRyn & SZNO皆谷尚美 マチ★アソビスペシャルライブ 〜遠いこの街で〜10：30邪神ちゃんマーケティングサウナ会
(マチ★アソビサウナ)		 
11:00スペシャルトーク KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV 今だから話せる開発秘話知多娘。LIVE11：00 株式会社ドリコム 出版・映像事業本部 本部説明会inマチ★アソビ大喜利対決トゥナイト ～神風動画 VS CC2～
(あわぎんホール)
11:30マチ★アソビ SPECIAL LIVE – nonoc11：30TVアニメ『魔女の旅々』マチ★アソビ特選上映会
12:00TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』マチ★アソビSPステージガールズバンドEmpressスペシャルライブ/ガールズバンドFullMooNスペシャルライブ12：00 アニメアーカイブの四方山話 
12:30【推しの子】のおはなし出張版 in 徳島12：30TVアニメ『グノーシア』長谷川育美＆スタッフトークステージ グノ★アソビ 
13:00「DUSK INDEX: GION」マチ★アソビvol.29 スペシャルトークショー大島はるなライブ⭐️︎ SPゲスト「綾野ましろ」13：00踊る!アズ御殿!!in マチ★アソビ純粋生談笑 アニメかたりき 陸杯目みんなで話そうクリエイター未来戦略〜デジタル時代を生き抜くクリエイター戦略・アフタートーク〜
(マチ★アソビサウナ)
13:30TVアニメ『SPY×FAMILY』マチ★アソビ スペシャルステージ13：30 
14:00アニメ「異世界かるてっと３」マチ★アソビスペシャルステージ花耶 -マチ★アソビ SPECIAL LIVE-14：00 オリジナルIPを制作するには！？若手クリエイタートークショー！
14:30『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』マチ★アソビPLUS ULTRAステージ14：3025周年記念企画『BLOOD THE LAST VAMPIRE』上映＆トーククラメルカガリ上映+制作ココだけ裏話
15:00沖縄アニメーションフェスティバル２０２６開催記念トークショー「倉知玲鳳と、マチアソビで出会ってください！vol.215：00  
15:30マチアソビ×ニュータイプ ニュータイプアニメアワード発表イベント Moving Pictures Festival vol.15「西尾夕香と、マチアソビであそぼう！」15：30
16:00TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」マチアソビスペシャルステージ【華衛士F8ABA6ジサリスSpecialLive！by 幽閉サテライト＆少女フラクタル】16：00  ファン参加型！邪神ちゃん対ずんだもんプロデューサートークバトル
16:3016：30あなたの知らない“アニメーション監督”の世界
17:00マチ★アソビ SPECIAL LIVE – fhána『千歳くんはラムネ瓶のなか』スペシャルトークステージ inマチ★アソビアニメ「宇宙少女漂流記」重大発表＆ライブ！17：00『楽園追放 心のレゾナンス』テクニカルミーティングVTuber事務所ハコネクトの公式ユニット「code:wltora」から美少女オオカミVTuberミラ・ルプスがマチ★アソビにやってきた！
17:3017：30
18:00マチ★アソビ SPECIAL LIVE – ClariS  18：00   
18:3018：30
19:00閉会式19：00
19:3019：30
20:00 20：00マチ★アソビ後夜祭vol.7
20:3020：30
21:0021：00


ufotable CINEMAで開催されるイベントは席数に限りがあるため整理券が必要となるほか、イベントによっては事前に入場券の購入が必要となることもあります。また、ufotable CINEMAの「施設使用料」として500円の「ワンデイパス」が必要です。

◆その他・終日イベントなど
・ポッポ街商店街
『アズールレーン』/アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ!にっ!!』特別ブース
ブシロード PalVerse 展示＆新作ゲーム試遊
ゆずソフトショップ 出張所“下倉バイオ”サイン会
株式会社サイバーコネクトツー×TriFスタジオ×SPIRAL STAIRS STUDIO合同ブース
「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」試遊&「ビルディバイド -ブライト-」体験会
『「選択肢」の選択史 ニトロプラスのシナリオライターはノベルゲームをどう作ってきたか』サイン入り書籍販売
本庄雷太展FGO篇 マチ★アソビ出張版
feel.ブース「TVアニメ『Summer Pockets』」in マチ☆アソビ
LYCEE OVERTURE
「PIXEL DASH: Toast of Destiny」先行試遊会 at マチ★アソビvol.29
TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』原画展示&グッズ販売
VRゲーム体験

・藍場浜公園
アニメ「MFゴースト」1期音響収録に使用された 『TOYOTA 86』特別展示
ウルトラマン カードゲーム体験会 ＆ ウルトラヒーロー撮影会

・アミコ
マチ★アソビvol.29 ufotableミニ展示「ufotableが2025年に販売してきたほぼ全グッズ展示コーナー」
たべっ子どうぶつ THE MOVIE Blu-ray＆DVD発売記念 物販スポット
映画「クラユカバ」「クラメルカガリ」制作資料展示
劇場推し入り！個人VTuberシネアド祭り -アミコ会場-
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座再来POP-UP STORE in マチ★アソビvol.29~劇場公開からufotableが販売したほぼすべてのグッズ大集合！~
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座再来「カウントダウンand上映中ポスト イラストギャラリー」
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座再来「カウントダウンand上映中ポスト イラスト」リアルWEBSHOPくじ販売所
TVアニメ『ある魔女が死ぬまで』 アニメ制作資料展
WIT STUDIO制作資料展(原画/総作画監督修正/キャラ設定/美術設定/プロップ設定等）

・東新町商店街
アニメｘゲーム ジャム MINI IN TOKUSHIMA
「かぴばらくじ しかのこのこのここしたんたん」販売
コスパ
トイプラ合同ブース
ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボグッズを販売
ワコム・ZOTAC共同ブース デジタル作画体験コーナー
愛知県知多半島をPRするアイドル声優ユニット「知多娘。」
月刊CGWORLDのバックナンバー展示&特別価格販売
『新機動戦記ガンダムW』『攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX』『進撃の巨人 season1』他美峰作美術作品展示
推し活・ぬい活グッズ販売
徳島県共同募金会　徳島市支部
徳島県初販売の味！ラブライブ！サンシャイン！！コラボパンを販売
「Fate/EXTRA Record」、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」合同ブース
『KADOKAWA GOODS SHOP』&『TVアニメ【推しの子】ミュージアム in 徳島』

・徳島こども交通公園
マチ★アソビ　痛車グランプリ

・徳島阿波おどり空港
徳島阿波おどり空港アニメジャック

・徳島市街地ほか
グルメハント
マチ★アソビvol.29 献血
マチ★アソビ スマホ壁紙ラリー
～マチ★アソビ史上一難しいスタンプラリー～劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来　「移動するスタンプを見つけ出せ！」無限城スタンプラリー
『刀剣乱舞ONLINE』宣伝隊長「おっきい こんのすけ」撮影会

◆各会場場所
「藍場浜ステージ」は藍場浜公園内のこのあたり。南東向きに設置されているので、新町橋通りの方から来るのがベターです。


「新町橋東公園ステージ」の場所はここ。


「両国橋西公園ステージ」は場所はここ。


「ufotable CINEMA」はここ。CINEMAの前に広がるのが「東新町商店街」です。


「マチ★アソビサウナ」は新町川水際公園で、場所はここ。


一部イベントが開催されるあわぎんホールはここ。


徳島ワシントンホテルプラザの場所はここ。


うまくスケジュールを立てて、いろいろなイベントに参加してみてください。

