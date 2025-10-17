2025年10月17日 20時30分 取材

「マチ★アソビ vol.29」イベントスケジュール一覧まとめ



徳島市まるごとがアニメ・ゲーム・マンガなどに染まる一大イベント「マチ★アソビ vol.29」が2025年10月18日(土)・19日(日)に開催されます。イベント情報はフライヤーにまとめられていますが、観覧計画を立てる参考となるように、日付・場所別のスケジュール表を作成しました。



マチ★アソビ Vol.29

以下がイベント一覧。終日イベントは最下部にまとめています。



◆2025年10月18日(土)





◆2025年10月19日(日)





ufotable CINEMAで開催されるイベントは席数に限りがあるため整理券が必要となるほか、イベントによっては事前に入場券の購入が必要となることもあります。また、ufotable CINEMAの「施設使用料」として500円の「ワンデイパス」が必要です。



◆その他・終日イベントなど

・ポッポ街商店街

『アズールレーン』/アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ!にっ!!』特別ブース

ブシロード PalVerse 展示＆新作ゲーム試遊

ゆずソフトショップ 出張所“下倉バイオ”サイン会

株式会社サイバーコネクトツー×TriFスタジオ×SPIRAL STAIRS STUDIO合同ブース

「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」試遊&「ビルディバイド -ブライト-」体験会

『「選択肢」の選択史 ニトロプラスのシナリオライターはノベルゲームをどう作ってきたか』サイン入り書籍販売

本庄雷太展FGO篇 マチ★アソビ出張版

feel.ブース「TVアニメ『Summer Pockets』」in マチ☆アソビ

LYCEE OVERTURE

「PIXEL DASH: Toast of Destiny」先行試遊会 at マチ★アソビvol.29

TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』原画展示&グッズ販売

VRゲーム体験



・藍場浜公園

アニメ「MFゴースト」1期音響収録に使用された 『TOYOTA 86』特別展示

ウルトラマン カードゲーム体験会 ＆ ウルトラヒーロー撮影会



・アミコ

マチ★アソビvol.29 ufotableミニ展示「ufotableが2025年に販売してきたほぼ全グッズ展示コーナー」

たべっ子どうぶつ THE MOVIE Blu-ray＆DVD発売記念 物販スポット

映画「クラユカバ」「クラメルカガリ」制作資料展示

劇場推し入り！個人VTuberシネアド祭り -アミコ会場-

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座再来POP-UP STORE in マチ★アソビvol.29~劇場公開からufotableが販売したほぼすべてのグッズ大集合！~

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座再来「カウントダウンand上映中ポスト イラストギャラリー」

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座再来「カウントダウンand上映中ポスト イラスト」リアルWEBSHOPくじ販売所

TVアニメ『ある魔女が死ぬまで』 アニメ制作資料展

WIT STUDIO制作資料展(原画/総作画監督修正/キャラ設定/美術設定/プロップ設定等）



・東新町商店街

アニメｘゲーム ジャム MINI IN TOKUSHIMA

「かぴばらくじ しかのこのこのここしたんたん」販売

コスパ

トイプラ合同ブース

ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボグッズを販売

ワコム・ZOTAC共同ブース デジタル作画体験コーナー

愛知県知多半島をPRするアイドル声優ユニット「知多娘。」

月刊CGWORLDのバックナンバー展示&特別価格販売

『新機動戦記ガンダムW』『攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX』『進撃の巨人 season1』他美峰作美術作品展示

推し活・ぬい活グッズ販売

徳島県共同募金会 徳島市支部

徳島県初販売の味！ラブライブ！サンシャイン！！コラボパンを販売

「Fate/EXTRA Record」、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」合同ブース

『KADOKAWA GOODS SHOP』&『TVアニメ【推しの子】ミュージアム in 徳島』



・徳島こども交通公園

マチ★アソビ 痛車グランプリ



・徳島阿波おどり空港

徳島阿波おどり空港アニメジャック



・徳島市街地ほか

グルメハント

マチ★アソビvol.29 献血

マチ★アソビ スマホ壁紙ラリー

～マチ★アソビ史上一難しいスタンプラリー～劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 「移動するスタンプを見つけ出せ！」無限城スタンプラリー

『刀剣乱舞ONLINE』宣伝隊長「おっきい こんのすけ」撮影会



◆各会場場所

「藍場浜ステージ」は藍場浜公園内のこのあたり。南東向きに設置されているので、新町橋通りの方から来るのがベターです。





「新町橋東公園ステージ」の場所はここ。





「両国橋西公園ステージ」は場所はここ。





「ufotable CINEMA」はここ。CINEMAの前に広がるのが「東新町商店街」です。





「マチ★アソビサウナ」は新町川水際公園で、場所はここ。





一部イベントが開催されるあわぎんホールはここ。





徳島ワシントンホテルプラザの場所はここ。





うまくスケジュールを立てて、いろいろなイベントに参加してみてください。