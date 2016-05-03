2026年05月16日 00時45分 取材

マチ★アソビ Vol.30会場まとめ、「アミコドームステージ」が初登場で「旧みずほ銀行徳島支店」内覧会も



2026年5月16日(土)・17日(日)に徳島で『マチ★アソビ Vol.30』が開催されます。4つのメインステージと、映画館の2つのシアター＆エントランスを中心として、100以上のイベントが行われます。どういうところにどういった会場があるのかという情報を以下にまとめました。



マチ★アソビ vol.30

https://www.machiasobi.com/



開催されるイベントのスケジュールはマチ★アソビ公式サイトや以下のイベントスケジュールまとめ記事を参照してください。なお、基本的にメインステージで行われるイベントは整理券などはなく先着順での入場となるため、お目当てのイベントの直前に訪れた場合、後方から見ることになるケースもあります。



「マチ★アソビ vol.30」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE





◆藍場浜公園ステージ

場所はココ、駅前の商業ビル・アミコから国道318号を渡った先にあります。





藍場浜公園のうち、北西部分にあるこども広場の部分を残して、南東部分にステージが設置されて、その周辺に本部テントや物販テント、キッチンカーなどが置かれています。ステージ入口は南東側なので、Googleマップで「新町川ひかりプロムナード」と書かれた方から来るのがベターです。なお、ステージ向かって右手側に大型スクリーンが設置されるので後方からでも見やすくなっています。





また、すべてではないものの大半のステージはABEMAによる無料生中継が行われます。



【ABEMA】総合エンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」豪華キャスト陣登壇の10ステージを無料生中継…花江夏樹、鬼頭明里らも出演 | VISIONS（ビジョンズ）

https://times.abema.tv/visions/articles/-/10245441



◆新町橋東公園ステージ

場所はココ。国道438号が新町川を渡るところにかかる「新町橋」の南詰東側にある公園に置かれています。





ステージのほぼ180度をカバーするように座席が配置され、中央の一段高い位置がステージとなっています。ステージの背後が川になっているのが特徴の1つで、イベント中に遊覧船が通過していきます。なお、イベントによってはステージ上に机やイス、モニターなどが設置されます。座席部分の人は座っているので、後方からも観覧しやすいステージです。最上段もある程度座って観覧すると、より多くの人が楽しめてベターです。





◆両国橋西公園ステージ

場所はココ。両国橋通りが新町川を渡るところにかかる「両国橋」の南詰西側にあります。





ステージには屋根があり、公園部分から一段だけ高くなっています。後方には備え付けのベンチも複数ありますが、人気イベントだと前の方に人が密集することになって、ベンチに座ったままの観覧だと声しか聞こえないこともあります。





◆アミコドームステージ

マチ★アソビ Vol.30からメインステージに加わったのが「アミコドームステージ」。場所はココ、徳島駅前の商業ビル・アミコの2階部分にあります。





ステージ前はこんな感じ。ペデストリアンデッキの一部が数段高くなっており、屋根が取り付けられています。駅からのアクセスは抜群。





◆あわぎんホール

クローズドな人数限定イベントなどで用いられるのが「あわぎんホール」です。場所はココ。





藍場浜公園ステージからさらに北西に進んだ先にあります。





1階のホールが使用されることが多いですが、4階や5階の会議室が使用されることもあります。





1階ホールはこんな感じです。





◆マチ★アソビサウナ

「マチ★アソビサウナ」のメインは新町川水際公園で、場所はこのあたり。





新町川の北岸沿いに白いテントや黒いサウナテントが広がっているのが目印。コスプレエリアと隣接しています。





テント内の様子などは以下の記事にまとまっています。



サウナで汗を流しながらアニメ関係者と語り合える「マチ★アソビ サウナイベント」の会場はこんな感じ - GIGAZINE





なお、トークイベントなどはすべて新町川にあるサウナで行われますが、眉山にもサウナが設置されています。場所は眉山山頂にあるパゴダの横。Googleマップで「眉山展望台」と書かれているあたりです。





ロープウェイの駅からパゴダに歩いていくと複数のテントが設営されていました。





展望台にサウナが設けられています。





水風呂からの景色は絶景です。





◆旧みずほ銀行徳島支店

徳島の歴史的建造物で、銀行としては移転して建物だけが残っていたものをアニメーション制作会社・ufotableが取得したものです。場所はココ。新町橋東公園から徒歩1分のところにあります。





今後は新たな拠点として活用される予定で、マチ★アソビ Vol.30では改修前の内部公開が行われます。





◆ufotable CINEMA

ufotableが運営する映画館は2つのシアターと1階のエントランス、あわせて3カ所がイベント会場になっています。場所はココ、東新町商店街の中です。





映画館入口には過去の阿波おどりポスターが飾られています。





なお、映画館のシアター1・シアター2で実施されるイベントは、参加にあたって基本的に事前に配布される整理券などが必要です。整理券配布のタイミングや配布場所、ワンデイパスの要不要、有料イベントの場合の料金などは別途、下記ページを参照してください。



整理券配布に関して | マチ★アソビ vol.30

https://www.machiasobi.com/numberedtickets/



このほか、商店街などの空き店舗スペースを用いた出店も多数行われます。東新町商店街はこんな感じ。





アミコ4階・特別催事場にも12のブースが設けられます。





出張写真館や武器屋も来るとのこと。





徳島駅そばの商店街・ポッポ街も会場の1つ。





展示会、ゲーム体験会などが企画されています。

