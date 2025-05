サウナで汗を流しながらアニメ関係者と語り合える「マチ★アソビ サウナイベント」の会場はこんな感じ

・関連記事

メガネなのにお風呂につけて入っても曇らない&熱に強く壊れないというお風呂用メガネ「FORゆ」レビュー - GIGAZINE



2000円でおんせん県大分の天然温泉に入れて宿泊もできる「ニューグロリア大分ホテル」宿泊レポ - GIGAZINE



本場のトルコ式風呂「ハマム」に行ってみた - GIGAZINE



タイの犬は自由すぎてセブン-イレブンの入り口で冷気を浴びていたりする - GIGAZINE



2025年05月10日 09時12分00秒 in 取材, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article The venue for the 'Machi Asobi Sauna Eve….