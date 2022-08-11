ゆるふわアウトドアアニメ「ヤマノススメ Next Summit」最新PV公開
女子高生たちが登山に臨む姿を描く「ゆるふわアウトドアコミック」を原作としたアニメ「ヤマノススメ Next Summit」の新しいキービジュアルとPVが公開されました。さらに、2022年10月の放送開始に合わせて、イベント開催も決まっています。
テレビアニメ『ヤマノススメ Next Summit』公式サイト
https://yamanosusume-ns.com/
新キービジュアルは、富士山・剣ヶ峰にあおいたちが登頂した姿が描かれています。
そしてこれが最新PV。
テレビアニメ『ヤマノススメ Next Summit』 PV - YouTube
©しろ／アース・スターエンターテイメント／『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会 ©SEIBU Lions
「ヤマノススメ Next Summit」は2022年10月4日(火)からTOKYO MX、MBS、BS11で放送開始です。
なお、放送に合わせる形で、2022年10月2日(日)に作品の舞台・埼玉県飯能市の飯能市民会館で「ヤマノススメ Next Summit」オータムフェス2022が開催されます。出演はあおい役・井口裕香さん、ひなた役・阿澄佳奈さん、かえで役・日笠陽子さん、ここな役・小倉唯さん、小春役・岩井映美里さん、かすみ役・山本亜衣さん。
イベントは昼の部が12時15分開場、13時開演。夜の部が16時15分開場、17時開演。チケットは全席指定で各部とも税込7800円。2022年9月1日(木)10時から抽選受付開始。また、配信観覧チケットはアーカイブありで税込3800円です。
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