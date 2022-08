2022年08月11日 15時00分 動画

ゆるふわアウトドアアニメ「ヤマノススメ Next Summit」最新PV公開



女子高生たちが登山に臨む姿を描く「ゆるふわアウトドアコミック」を原作としたアニメ「ヤマノススメ Next Summit」の新しいキービジュアルとPVが公開されました。さらに、2022年10月の放送開始に合わせて、イベント開催も決まっています。



テレビアニメ『ヤマノススメ Next Summit』公式サイト

https://yamanosusume-ns.com/



新キービジュアルは、富士山・剣ヶ峰にあおいたちが登頂した姿が描かれています。





そしてこれが最新PV。



テレビアニメ『ヤマノススメ Next Summit』 PV - YouTube



©しろ/アース・スターエンターテイメント/『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会 ©SEIBU Lions



「ヤマノススメ Next Summit」は2022年10月4日(火)からTOKYO MX、MBS、BS11で放送開始です。



なお、放送に合わせる形で、2022年10月2日(日)に作品の舞台・埼玉県飯能市の飯能市民会館で「ヤマノススメ Next Summit」オータムフェス2022が開催されます。出演はあおい役・井口裕香さん、ひなた役・阿澄佳奈さん、かえで役・日笠陽子さん、ここな役・小倉唯さん、小春役・岩井映美里さん、かすみ役・山本亜衣さん。





イベントは昼の部が12時15分開場、13時開演。夜の部が16時15分開場、17時開演。チケットは全席指定で各部とも税込7800円。2022年9月1日(木)10時から抽選受付開始。また、配信観覧チケットはアーカイブありで税込3800円です。