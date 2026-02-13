2026年02月13日 19時00分 AI

Amazonが自社製AIコーディングアシスタント「Kiro」を本番環境で使用するよう指示するも約1500人の従業員は「Claude Code」の使用を要望



Amazonが、Anthropicの開発したAIコーディングアシスタントであるClaude Codeの社内利用を制限し、自社開発のツールであるKiroを優先する方針を打ち出しました。この決定に対し、現場のエンジニアからはワークフローの停滞や生産性の低下を懸念する批判の声が上がっており、社内での対立が表面化していると報じられています。



Amazon Engineers Revolt Over AI Tool Restrictions - TechRepublic

https://www.techrepublic.com/article/news-amazon-engineers-revolt-over-ai-tool-restrictions/



Amazon restricts use of Anthropic’s Claude Code despite Microsoft urging tests - Storyboard18

https://www.storyboard18.com/digital/amazon-restricts-use-of-anthropics-claude-code-despite-microsoft-urging-tests-89486.htm



AmazonはAnthropicに対して総額80億ドル(約1兆2500億円)にのぼる巨額の投資を行っており、その持ち分は60億ドル(約9兆4000億円)以上の価値があるとされています。また、AnthropicはAmazon Web Services(AWS)の主要な顧客としてAmazonのクラウドサービスを利用し、少なくとも100万個のTrainiumチップを使用することを約束するなど、両社は極めて密接な戦略的パートナーシップの関係にあります。



AmazonがClaude開発元のAnthropicに40億ドルの追加投資、AWS独自AIチップを共同開発 - GIGAZINE





しかし、社内の本番用コードの開発においてはClaude Codeの使用に厳格な要件が課されており、利用には個別の正式な承認が必要とされているとのこと。



Amazonが利用を推奨しているKiroは、AnthropicのClaudeモデルを基盤としつつ、Amazon Web Servicesが独自に構築したツール群を統合したコーディングアシスタントです。広報担当者によれば、2026年1月時点で社内のソフトウェアエンジニアの約70％が少なくとも一度はKiroを利用しており、効率性と提供スピードにおいて大きな改善が見られるとのこと。Amazon側は既存のツールをサポートしつつも、記事作成時点で他の第三者ツールを新たに追加サポートする計画はないとしています。





この制限は、AmazonのBedrockプラットフォームを通じてClaude Codeを顧客に販売しているセールスエンジニアたちにとって、特に不自然な状況を生み出しているそうです。社内フォーラムでは、自分たちが本番業務で公式に認めていない製品を顧客に信頼して使ってもらうことは難しいという懸念や、デモや構築をサポートするために自分たちも自由に使える環境が必要だという不満が綴られているほか、内部の議論では約1500人もの従業員がClaude Codeの正式な社内採用を支持する意思を表明しているとのこと。



現場のエンジニアからは、KiroがClaude Codeなどの競合ツールと比較して性能面で劣っており、生産性を阻害しているとの指摘も出ているそうで、一部の従業員は「真の価値ではなく強制的な導入によって自社ツールの利用を促すことは、かえって革新を妨げ、開発のスピードを低下させる」と警告しています。エンジニアの間では、「ツールがライバルに追いつけなければ、AI導入による本来の効率化という目的が果たせない」という危機感が共有されているそうです。





また、Amazon内部における意思決定プロセスの不透明さについても批判が集まっています。以前のガイドラインや社内メッセージには、Claude Codeがセキュリティや法務の審査を通過したとの記載がありましたが、後にその記述が編集され削除されたことが従業員によって確認されています。どのようなデータに基づいてClaude Codeの採用が見送られたのか、十分な説明がないまま進められている現状に対し、多くの開発者が不信感を募らせています。

