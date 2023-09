Amazonは労働組合をつぶすために「労働組合は従業員に危険を及ぼす」などと主張する教育ビデオを作っていた

・関連記事

Amazonは労働者と労働組合を監視するために「組合つぶし業者」のスパイを現場に送っている - GIGAZINE



Amazonの労働組合結成を問う投票が「Amazonの大勝」で決着、Amazon初の労組結成は失敗 - GIGAZINE



Amazonの倉庫労働者が重傷を負う確率は同業者の2倍、業界の負傷者の半分がAmazon従業員 - GIGAZINE



Amazon従業員が「1年で最も忙しい日」を狙い撃つストライキを計画中 - GIGAZINE



Amazonは労働組合の設立を「非合法な方法で妨害している」との指摘 - GIGAZINE



Amazon労働者が巨大セール「プライムデー」に合わせてストライキを決行 - GIGAZINE



Apple従業員らが初の組合結成投票を断念、「会社が公正な投票を妨げた」と非難 - GIGAZINE



2023年09月14日 19時00分00秒 in 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.