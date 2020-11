Amazonは労働者と労働組合を監視するために「組合つぶし業者」のスパイを現場に送っている

by Scott Lewis Amazonはこれまでに「契約労働者のSNSを監視してストライキを起こさないか チェックしている 」ということや、「反労働組合的なトレーニングムービーを 従業員に送っていた 」ことが報じられてきました。そんななか新たに海外ニュースメディアであるMotherboardは、Amazonが労働組合つぶしで有名な ピンカートン のスパイを雇って現場に送ったり、環境活動家である グレタ・トゥーンベリ さんやグリーンピースを「脅威」と認識して監視したりしていることを報じています。 Secret Amazon Reports Expose Company Spying on Labor, Environmental Groups https://www.vice.com/en/article/5dp3yn/amazon-leaked-reports-expose-spying-warehouse-workers-labor-union-environmental-groups-social-movements Motherboardが入手した内部文書は、Amazonで労働者・小売業者の保護を担当するAmazonグローバル・セキュリティ・オペーレションセンターとインテリジェンス・アナリストが協力して2019年に作成したものとのこと。その文書の中で、Amazonがピンカートンのエージェントを雇用しヨーロッパ中のAmazon従業員と労働組合を監視していることや、環境活動家の動きに目を光らせていることが明らかにされました。レポートは主にヨーロッパのAmazonの活動について言及されたものですが、いくつかの文書はアメリカでも同様の活動が行われている可能性を示しているとMotherboardは述べています。 Amazonの内部文書では、ピンカートンが19世紀から20世紀にかけて製鉄所の従業員が労働組合の活動を行わないように脅迫した歴史について言及されているとのこと。記録によるとAmazonは2019年11月19日から21日までの間、ピンカートンのスパイをポーランドのAmazon倉庫に送り、面接や雇用の進め方について調査を行ったことになっていますが、どのような訓練が行われたのかという識別可能な証拠は残っていないとMotherboardは記しています。

・関連記事

「時給80万円で2000年働いてもAmazonのCEOジェフ・ベゾスの富には追いつけない」などいかにベゾスがお金持ちなのかがよくわかるムービーが公開中 - GIGAZINE



Amazonが「反労働組合」的なトレーニング動画をWhole Foodsのチームリーダーに送っていたと報じられる - GIGAZINE



Amazonが契約労働者のSNSを監視してストライキを起こさないかチェックしていたと判明 - GIGAZINE



Amazonが組合監視システムの導入を進めていたことが内部文書により判明 - GIGAZINE



Amazonは現代の「強盗男爵」だと指摘するレポートが登場 - GIGAZINE



Amazon物流センターの過酷な労働の実態が判明、多大なる犠牲が明らかに - GIGAZINE

2020年11月24日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.