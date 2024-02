Amazonに有利なロビー活動を行うロビイストが欧州議会で出入り禁止に

特定の主張を持つ団体が政府の政策に影響を及ぼすことを目的として行われる私的な活動は「 ロビー活動 」と呼ばれ、これらを行う人物や団体は「ロビイスト」と呼ばれています。2024年2月27日、 欧州議会 によってAmazonのロビイストに敷地内への立ち入りを許可する「ロビー活動バッジ」が撤回されました。 Victory: Amazon lobbyists to be banned from European Parliament - UNI Europa https://www.uni-europa.org/news/victory-amazon-lobbyists-banned-from-european-parliament/

2024年02月28日

