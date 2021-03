2021年03月26日 17時00分 メモ

Amazonが数十万人の倉庫労働者を社内システムから切り離す、「組合つぶしが目的では」との指摘も



Amazonの倉庫労働者や配送ドライバーは以前から厳しい環境で働かされていると指摘されており、「Amazonのドライバーは忙しすぎてペットボトルに排尿することを余儀なくされている」とも指摘されています。そんなAmazonが、従業員が他の従業員の名前や顔を検索できる社内ディレクトリに変更を加え、数十万人もの倉庫労働者がディレクトリから排除されたと報じられました。



Amazonは従業員が利用できる「Amazon Phone Tool」という社内ディレクトリを構築しており、従業員らはこのディレクトリで他の従業員の氏名や顔写真を確認したり、社内のどこで働いているのかを調べたり、トップのジェフ・ベゾスCEOを含めた社内階層を表示したりできました。





ところが2021年3月、Amazonは倉庫で働いている多くの労働者のプロファイルをAmazon Phone Toolから削除し、ディレクトリへのアクセス権も奪ってしまいました。Amazonでは業態や職階に基づいて従業員を分類しており、Amazonの倉庫で勤務する時間給労働者が中心となる階層がまるごとAmazon Phone Toolから排除されたとのこと。今回の措置によって数十万人が影響を受けたとされ、突然の決定に社内から不満が噴出しています。



多くの倉庫労働者を社内ディレクトリから排除する今回の決定に関しては、Amazonによる「組合つぶし」の一環ではないかとの声も挙がっています。Amazonでは以前から従業員のストライキなどに目を光らせており、労働者のSNSを監視してストライキの兆候がないかチェックしたり、労働組合を監視するシステムの導入を進めたりしていたとのこと。また、労働組合つぶしで有名なピンカートンのスパイを雇って現場に送っていたとも報じられています。



匿名で海外メディアのRecodeに証言したAmazon倉庫の元マネージャーは、Amazon Phone Toolが特定の倉庫で働く従業員の名前を確かめる唯一の方法だと指摘しています。氏名と顔写真があれば内部や外部の支援者が組合を作ることがスムーズになりますが、倉庫作業員を社内ディレクトリから切り離して入手できる情報を制限することで、現場における労働者の組織化を阻害できるとのこと。



Amazonの広報担当者であるBrittany Parmley氏は、そもそも倉庫労働者はAmazon Phone ToolにアクセスするPCを割り当てられておらず、倉庫労働者が日常的に使っているのは「A to Z」という別のスマートフォンアプリだと主張。今回の決定は倉庫労働者の排除が目的ではなく、A to Zの強化に焦点を当てるためだと説明しています。



しかし、Amazonの決定には社内ディレクトリから排除された倉庫労働者だけでなく、ホワイトカラーの従業員からも非難の声が挙がっています。Amazonの社内掲示板には、「倉庫労働者が社内のコミュニティに参加したりネットワークを築いたりする方法がなくなってしまう」「Amazon Phone Toolからの排除は倉庫労働者の士気を下げる」といった書き込みが寄せられているとのこと。



また、「倉庫を管理するチームはAmazon Phone Toolを利用して倉庫労働者の把握を行っているため、倉庫労働者が社内ディレクトリから排除されると業務に支障が出る」といった意見や、現場の医療スタッフやセキュリティスタッフの仕事も損なわれるとの指摘もあります。ところがAmazonはこれらの苦情に答えることなく、問題が議論されている社内掲示板をロックして議論を打ち切ったそうです。



海外メディアのThe Strangerに証言したAmazon従業員は、直感的で多くの従業員が使い慣れていたAmazon Phone Toolの変更は、スピードと効率を重視するAmazonにとって不可解だと主張。「これを聞いた人は誰でも、組合つぶし以外の目的があるとは信じていません」と、従業員は述べました。



