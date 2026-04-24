2026年04月24日 12時05分 ハードウェア

AppleのCEOを退任予定のティム・クック氏がAppleマップのミスを「最初の大きな失敗」と後悔、Apple Watchを自身の最も誇れる作品と語る



2026年4月20日にAppleのティム・クックCEOがAppleの取締役会長に就任し、2026年9月1日付けでCEOを退任することを発表しました。そんなクック氏が社内ミーティングで自身のキャリアについて語った内容が報じられています。



Tim Cook Calls Apple Maps Launch His Biggest Mistake as CEO - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-22/tim-cook-regrets-maps-flub-sees-apple-watch-as-his-proudest-work





Report shares new details from Tim Cook’s town hall, including career highs and missteps - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/04/22/report-shares-new-details-from-tim-cooks-town-hall-including-career-highs-and-missteps/



Appleは2026年4月20日にクック氏のCEO退任とハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントであるジョン・ターナス氏が後任としてCEOに就任することを正式に発表した翌日、Apple本社内のスティーブ・ジョブズ・シアターでクック氏とテルナス氏が従業員に演説を行う全社集会を開催しました。その演説で語られた内容の一部をBloombergが報じています。



クック氏はまず「健康問題を抱えている」というウワサを否定し、「私は健康で、エネルギーも満ち溢れています。この会長という新しい役割を長く務めていくつもりです」と語りました。その上で、なぜ辞任を決めたのかという質問に対し「私は『史上最高の移行』を実現したかったのです。そのためには、『Appleの製品ロードマップが驚異的なものであること』『アップルの財務状況が非常に好調であること』『後任のターナスがその役割を担う準備ができていること』という3つの条件を満たす必要がありました」と説明しました。





加えて、クック氏は自信のキャリアで最も誇りに思う功績と失敗と感じているものについて振り返りました。



2012年にiPhoneに初めて導入されたAppleマップは地図の表示がめちゃくちゃだったり「パチンコガンダム駅」という謎の地名が表示されたりと、世界中の地図が平面マップと立体写真の両方で大惨事になっており、2011年からCEOを務めていたクック氏が謝罪文を掲載する事態にまでなりました。クック氏はこれについて「CEOになってから最初の大きな失敗」と言及し、「Appleマップは完成していない状態でリリースされましたが、私たちはよりローカルな要素をテストしているため問題ないと考えていました。結果として『他社のマップを使用して』とユーザーに呼びかける事態になりましたが、Appleマップの失敗は貴重な経験になり、今や世界最高の地図アプリが完成しました。私たちは粘り強さの大切さを学び、失敗から学んだことがまさに正解だったのです」と語りました。



AppleのCEOティム・クックがiOS6/iPhone5のマップについて謝罪、Googleマップなどの使用を推奨 - GIGAZINE





クック氏は「自身が犯した過ちのリストを作ると途方もない長さになる」と述べつつ、Appleはクック氏がCEOに就任してからの15年間で、家電メーカーが時折直面する製品のリコールや販売中止といった大きなトラブルをおおむね回避できたと付け加えています。



クック氏はまた、「これまで誇りに思う瞬間は数え切れないほどありました」と述べた上で、特に印象的なものとしてApple Watchとその健康機能を挙げました。Apple Watchが2014年に発売された当初は健康機能としては心拍数モニターがついている程度でしたが、その後高血圧検出などさまざまな機能が追加されたことで、Apple Watchのユーザから「この時計のおかげで命が助かった」と初めてメッセージをもらったときのことをよく覚えているとクック氏は語りました。



ターナス氏は同じ全社会議での演説で「このタイミングでこの役割を担えることを特に嬉しく思っています。なぜなら、私たちは再び世界を変えようとしているからです」と語りました。また、デザインはAppleの「中核」であり、Appleは今後もデザインに注力していくとターナス氏は付け加えています。

