2021年03月30日 14時00分 メモ

Amazon初の労働組合を結成するための投票がスタート、一方でAmazonは「NOに投票するためのガイド」を作成



アメリカのアラバマ州ベッセマーにあるAmazonの倉庫「BHM1」の労働者が、小売業界の労働組合である小売・卸売・百貨店連合(RWDSU)に参加するかどうかを決める郵便投票を開始しています。この投票は2021年3月29日に締め切られ、翌日の3月30日から集計が行われますが、組合参加の賛成者が過半数となった場合、Amazonで最初の労働組合が結成されることになります。



Amazon.com (AMZN) Alabama Union Vote Ends as Sides Brace for Contentious Count - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-29/amazon-union-vote-ends-as-both-sides-brace-for-contentious-count



Amazon’s union vote is ending, but it’s just the start of the company’s labor reckoning - The Verge

https://www.theverge.com/2021/3/28/22352987/amazon-bessemer-alabama-union-vote-rwdsu





BHM1の約5800人の労働者が参加する投票は世界中で注目を浴びており、ジョー・バイデン大統領なども投票の支持を表明しています。この投票にはAmazonの他の倉庫で働く労働者も関心を寄せており、RWDSUは労働者から何百もの問い合わせが行われたことを明らかにしています。RWDSUはこの投票を「ここ半世紀で最も重要な労働争議」とし、敬意を持ってこの問題を取り扱っているとのこと。



一方、Amazonはこの投票を快く思っていないようです。Amazonは傘下の動画配信プラットフォームであるTwitchで反組合的なCMを流したり、「NOに投票するためのガイド」を記したリーフレットを作製したりと、さまざまな策を施していることが報じられています。



Amazonは組合参加に「反対」するよう促す手紙を労働者に送っている - GIGAZINE





Amazonは一連の活動に対し「全ての労働者が組合の仕組みと選挙プロセスを理解することが重要で、すでに全労働者を対象とした説明会を幾度か開催している」と声明を発表しています。





投票用紙は全国労働関係委員会(NLRB)事務所に送られ、集計が行われます。仮に組合が結成されても、組合とAmazonの交渉が成立するかどうかは定かではないため、組合がやるべきことはまだいくつも残っているとのこと。組合が結成されずとも、これまでの努力が他の労働者に伝わり、新たな運動が起こる可能性もあります。労働と雇用の研究者であるジャニス・ファイン氏は「BHM1の労働者は、取り組みをここまで成功させたという点で見ると、すでに勝利していると言える」と述べています。