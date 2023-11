Adobeによる3兆円規模のFigma買収についてEUの規制当局が独占禁止法違反で訴訟を起こす予定だと判明

Adobe’s $20bn deal to buy Figma faces fresh challenge in Brussels https://www.ft.com/content/f90594df-ea36-4e7b-bf9d-1e3a16b5fd51 Adobe's $20 billion Figma acquisition faces anti-competition charges from EU regulators | AlternativeTo https://alternativeto.net/news/2023/11/adobe-s-20-billion-figma-acquisition-faces-anti-competition-charges-from-eu-regulators/ Figmaは複数人で同時にアプリやウェブページのプロトタイプを作成したり、アイデアを共有したりできるデザイン管理ツールです。AdobeもFigmaに似た機能を備えたデザインツール「Adobe XD」を開発していますが、2022年9月にはAdobeがFigmaを200億ドルで買収することで合意したと発表されました。200億ドルという金額はFigmaの年間経常利益の約50倍、2021年の非公開資金調達ラウンドで付けられた評価額の約2倍に相当するとのこと。 Adobeが2兆円超えでデザインツール「Figma」を買収、Figmaブランドは存続の予定 - GIGAZINE

PhotoshopやIllustratorなどのクリエイティブツールを展開するAdobeは、2022年にデザイン管理ツール「 Figma 」を200億ドル(約3兆円)で買収すると発表しました。ところが、このAdobeによるFigma買収についてEUの規制当局が独占禁止法違反で調査を行っており、間もなく訴訟を起こす予定だと報じられました。 Adobe faces EU antitrust warning over Figma deal, sources say | Reuters https://www.reuters.com/markets/deals/adobe-faces-eu-antitrust-warning-over-figma-deal-sources-say-2023-11-14/

・関連記事

Adobeによるデザインツール「Figma」買収についてEUが独占禁止法違反の調査実施へ - GIGAZINE



Adobeの2兆8000億円超でのFigma買収についてEUの規制当局が間もなく詳細な調査を開始 - GIGAZINE



Adobeが2兆円超えでデザインツール「Figma」を買収、Figmaブランドは存続の予定 - GIGAZINE



Adob​​eのFigma買収は独占禁止法違反だとしてアメリカ司法省が訴訟を準備していると報じられる - GIGAZINE



Amazonによるロボット掃除機「ルンバ」開発元のiRobot買収が独占禁止法違反の可能性があるとして欧州委員会が調査開始 - GIGAZINE



Microsoftが「OfficeとTeamsの抱き合わせ販売は独占禁止法違反」との疑いでEU規制当局の調査を受ける - GIGAZINE



MicrosoftによるActivision Blizzard買収をEUが条件付きで承認 - GIGAZINE



2023年11月15日 11時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.