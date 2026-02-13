2026年02月13日 18時01分 試食

パルメザン・エメンタール・ゴーダのトリプルチーズがトマトの酸味を包む日清「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」試食レビュー



日清食品が「『チリトマトヌードル』にチーズを入れるとおいしい」というSNSの口コミに注目して作った新商品「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」が2026年2月9日(月)に登場したので、買ってきて食べてみました。



「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」(2月9日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13605/



日清の冬季定番メニューである「ミルクシーフードヌードル」は、「『シーフードヌードル』をホットミルクで作るとおいしい」というウワサをもとに、2007年に日清が自らアレンジレシピを商品化したものです。



「ミルクシーフードヌードル」を沸騰した牛乳でも作って食べ比べてみた - GIGAZINE





今回の「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」も同じように、SNSの口コミを日清が商品化したものです。





フタに「特製トリプルチーズ味パウダー」が貼り付けられていました。トリプルチーズとはパルメザンチーズ、エメンタールチーズ、ゴーダチーズの3種類を指します。





原材料はこんな感じ。スープのところにプロセスチーズ、ナチュラルチーズ、チーズパウダーが含まれています。





1食96gあたり455kcal。食塩相当量はめん・かやくが2.4g、スープが2.9gの合計5.3g。





フタを開けるとこんな感じ。チーズは別の袋に入っているため、「チチチチーズ」を感じさせるような外見ではありません。





お湯を注いで3分待ちます。





3分後、軽くまぜるとこんな感じ。この段階では赤いスープの「カップヌードル チリトマトヌードル」と大差ありません。





別添のトリプルチーズをかけます。ゴーダチーズは色が濃い印象ですが、このチーズ粉末はほぼ白色でした。





ノーマルの「カップヌードル チリトマトヌードル」はトマトらしい酸味が効いたパンチのある味わいですが、トリプルチーズが酸味をまろやかに包み込み、尖った部分をうまく丸めています。チーズといっても完全に粉末でスープに溶けてしまうので、とろっと伸びるようなところはまったくなく、食感への影響はゼロ。手間もかからずにひと味違う別のカップヌードルに化けたかのような感じ。味は麺との相性が抜群なほか、白飯とも合うので、リゾット的な食べ方もアリです。





「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」の希望小売価格は税別271円(税込298円)。Amazonでは12個セットが税込3491円(1個あたり税込291円)で販売されていました。



Amazon.co.jp: カップヌードル チチチチリトマト ビッグ 96g×12個 [日清食品 カップ麺 カップラーメン インスタント 大盛り] : 食品・飲料・お酒

