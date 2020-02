実写映画版「AKIRA」は「すべて保留になった」とタイカ・ワイティティ監督がコメント

・関連記事

「AKIRA」実写映画版の公開が2021年に決定 - GIGAZINE



実写映画版「AKIRA」の監督が決まったらしい - GIGAZINE



ハリウッドで制作される「AKIRA」の実写映画は2部作で原作全てを描く - GIGAZINE



「ブレードランナー」のようなサイバーパンクが長年愛されるジャンルとして成立した背景とは? - GIGAZINE



ピーキーすぎる「AKIRA」のフィギュアが続々登場、ミニサイズながらデコ助野郎でなくてもさん付けしたくなる出来栄え - GIGAZINE

2020年02月13日 11時30分00秒 in 映画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.