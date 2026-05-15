2026年5月15日のヘッドラインニュース
日本マクドナルドは2026年5月15日(金)にハッピーセット「ちいかわ」を全国のマクドナルド店舗で発売しました。今回のおもちゃは人気キャラクター「ちいかわ」たちがマクドナルドのクルー姿などで登場する内容で、第1弾は5月15日(金)から5月28日(木)まで、第2弾は5月29日(金)から6月11日(木)までの販売を予定しています。
ニュースリリース | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2026/0508a/
混雑や買い占めを避けるため、販売については制限が設けられています。第1弾発売日の5月15日と第2弾発売日の5月29日には、マクドナルド公式アプリで配布される「ハッピーセットちいかわ購入券」を提示した利用者のみ購入可能とのこと。期間中は1人あたり4個までの個数制限も実施されます。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
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と案内された鳩サブレー本社の非常用進入口。
こんなの喜ぶの建築関係者と消防の人だけだろw pic.twitter.com/gho0CVHYAx
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
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「スーパーエルニーニョ」10年ぶり発生か 米機関予測、農業に影響も - 日本経済新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「差別的な言論の自粛を」参政党・神谷宗幣代表に東大生がもの申す 五月祭での講演前に抗議文、SNS騒然：東京新聞デジタル
経営・管理ビザ更新不許可に外国人経営者「訳が分からない」…止まらない国の規制強化に「官製ヘイト」の声が：東京新聞デジタル
「外国人が住みにくい街」掲げる候補者と抗議する日本人、下品で下劣な光景でも「公正公平」 普通の人にヘイトが浸透、本当に“怖い”思いをしているのは…【インタビュー企画（下）】 | NEWSjp
まるでブラック企業 三重の「後出し」国籍就業制限、識者の見方 | 毎日新聞
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【スクープ】辺野古転覆ボート運行の反対協幹部が「中国プロパガンダ機関」記者を船に乗せて基地に接近 当局から警告を受けていた｜NEWSポストセブン
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【独自】「同じ学年の仲間に誘われた」強盗殺人容疑で自称16歳の高校生逮捕 現場から3人逃走か 栃木・上三川町｜FNNプライムオンライン
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邸宅侵入容疑のベトナム人２人「世田谷一家殺人事件の現場とは知らなかった」 : 読売新聞
右翼活動家3人逮捕 警視庁、給付金詐取疑い | NEWSjp
国旗損壊罪法案の骨子を修正へ 自民、「規制が過剰」の声で|47NEWS（よんななニュース）
「国旗損壊罪」動画・画像のSNS投稿なども処罰対象 自民が骨子案 [自由民主党（自民党）][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
ポテチや食品が白黒になると、なぜ安定調達につながるのか（坂口孝則） - エキスパート - Yahoo!ニュース
面倒だったら、これだけ覚えてください。袋に色を付ければ付けるほど、原油の中の「軽くて貴重な部位」を奪い合うことになる点です。
ただ、そのいっぽうで、黒の主役であるカーボンブラックは違います。製油所で原油を蒸留しきった後に残る重い油を、高温の炉で不完全燃焼させて作るのが主流です。同じ石油系ではあるのですが、ナフサのような軽い部位ではなく、「重たい残り物」を使います。ホルムズ海峡が止まっても、相対的にダメージが小さい。さらに白はイルメナイトという鉱石から作ります。原油とは別の系統です。
これが肝要なんです。
「白と黒」という選択は、デザインの判断もあるんですが、原油バレルの中で「いま日本に届きにくい部位」をできるだけ避けて、「比較的届いている部位」だけで袋を仕上げる、という化学の知恵そのものです。正確には、まったく使わないわけじゃないんですが、できるだけ避けようという選択です。
「パパ、死なないでね」知人の訃報をきっかけに、息子に自分の"死生観"を渡すことにした話… どこまで伝わったかはわからないが、それでも息子は最後まで黙って聞いていた - Togetter
さも昔からここにあったかのような置かれ方をしていますが、こちら先日盗まれた私のお店のベンチです「ここにくるバスは土曜の夜1本しかないのにどうしてなのでしょうね？」 - Togetter
料理家・長谷川あかりさんの、夏にピッタリな鯵とキュウリの"限界丁寧ごはん"が話題に「自分で作ることでしか出会えない料理は心に効く」→さっそく作った皆さんから絶賛の声 - Togetter
日本で30年間生活、18年間カレー店を経営してきた外国人男性、要件厳格化によりビザ更新が不許可→同情を誘う話もあるが、事実を基に冷静な解決策が必要では - Togetter
家電量販店で父親が小学生くらいの息子を怒鳴りながら叩いている現場に遭遇、「どうかされましたか？」と声をかけたら父親は余計に激昂してしまった→どう対応すればよかったのか - Togetter
全日本同和事業連盟の元幹部がメンズエステの女性経営者から100万円を脅し取り逮捕→団体の集合写真が「仁義なき戦い」のよう - Togetter
散歩中のでっかい犬と目が合い、通り過ぎてもまだ見ているので撫でていいかと聞こうとしたらこれ「触りたいことバレてる」 - Togetter
金欠すぎるので家にバナナとテープで"9億6000万円"を設置した「教養だ」「来年の納税額とんでもないことになる」 - Togetter
池袋西口には300円でケバブが買える店があって、あまりの安さにこれでやっていけるのか訊いたら「お客さん4倍になったけどやっていける」と言ってた - Togetter
「大人の虫歯」増加 治療した詰め物の隙間から菌が入り込み再発 若い世代は減少
デイサービスを運営している友人のところに夜の仕事しかした事のない女性が面接に来て「正直大丈夫かな？」と思いながらも採用した結果こうなった - Togetter
薬剤師はこれ見て何の薬か言い当てられるぐらい能力高いんだぜぇすげぇだろ「全部ハイレモンじゃないのか」→本当に正解がバンバン出て変態(誉め言葉) - Togetter
「捜査中」でも散歩に見える 警察犬ポメラニアン、見いだされた才能 [宮崎県]：朝日新聞
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
高木浩光＠自宅の日記 - 個人情報保護法改正案に重大な欠陥、2001年「メディア規制」法案の再来、修正が必要, 追記（15日午前）「取得」概念自体からして..
このところ、前回の日記のように、生成AIを用いて個人情報保護法のR8改正案の構造を分析していたのだが、それとは全く別に、改正後条文を目視でぼんやりと眺めていたら、思わぬところに重大な問題があることに気づいた。読替規定や全体構造の複雑さに気を取られ、ノーマークだった「罰則」に、明らかに深刻な欠陥があり、国会で修正しなければ大変な禍根を残すことになる。
問題の規定は、以下の条文からなる新180条（新設）である。
【Vol.1】感性を目覚めさせる、多彩な表現力を持つ現代スナップカメラの決定版。コンパクトデジタルカメラ「LUMIX L10」、誕生。｜LUMIX Magazine
LUMIXユーザーの皆様にわかりやすく言うと、センサーやエンジンはG9PROII・GH7と同じ、AF性能はS1IIシリーズと同じ、バッテリーもG9PROII・S1IIシリーズと同じ。
Studio Code ベータ版: WordPress 開発を AI で加速
LINEヤフー、カカクコムへ買収を再提案 欧州ファンド対抗で価格上げ - 日本経済新聞
Skillに context: fork を1行足すだけで、Claude Codeのコンテキストが綺麗になった | DevelopersIO
筒井康隆さん「まだ生きてるしどんどん書けるし」「アイデアが出ないと思ったら、また出てくる」…ＡＩの小説には「箸にも棒にもかからんもの」 : 読売新聞
日経･朝日「AI検索で著作権侵害」、米新興側は争う姿勢 地裁で初弁論 - 日本経済新聞
日本経済新聞社と朝日新聞社が生成AI（人工知能）を使った検索サービスを提供する米新興パープレキシティに損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が14日、東京地裁であった。日経と朝日は「配信記事を無断で複製・利用し著作権を侵害した」と主張。パープレキシティ側は争う姿勢を示した。
SDカードのフォーマットをよく考えずに実行したらデータが消えてしまった「初期化と書いて欲しい」「ググるべきだが気軽に出来すぎる」 - Togetter
SNSで『子供の名前は○○ですが読めますか？』とクイズを出している人がいて、みんな読めずママさんはご満悦っぽかったけど子どもはそのやり取りを一生繰り返すことになる - Togetter
松屋でアルバイト従業員が勤務中に「BeReal.」を使用し、 社内情報がSNS上に流出する事態に… 投稿した従業員には厳正な処分が下される見込み - Togetter
東大の研究グループの素子開発で、この技術を応用すれば「ダウンロードに1時間かかっていたデータが1秒で処理できる可能性がある」とメディアが発表したことにツッコミ殺到 - Togetter
「朝起きたら、個人の銀行口座から200万円が無くなっていました」PayPayアカウントに不正アクセスされ、200万円をチケットの不正購入などに使われた話 - Togetter
「共同通信はクソ！」と叫ぶ前に知っておいてほしいこと(補足あり)｜kkasai
3メガ銀のミュトス活用、官民でリスク対策 システム止め改修も視野 - 日本経済新聞
指標をめぐる認知バイアス - kawasima
AIエージェント時代にゼロ知識証明が必要な理由
アメリカ 最先端AI「クロード・ミュトス」 高性能・悪用リスクも 日本は官民の作業部会で対策の議論開始 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット、サイバー攻撃
楽天モバイル三木谷会長、KDDIとのローミング協業に「一番重要なのはユーザーに迷惑をかけないこと」 - ケータイ Watch
【トヨタ初電動バイク】ランドホッパー公開！オフロード走行に特化させた開発秘話をランクルチーフエンジニアが語る！ - YouTube
楽天三木谷氏、携帯料金の値上げに「総合的・長期的に考える」 - ケータイ Watch
Temporalによるナレッジ更新の同時実行制御 - LayerX エンジニアブログ
米中首脳会談の晩さん会に出席したイーロン・マスク氏、ポツンと座って所在なさげな様子「飲み会の俺たちすぎてダメージがすごい」「すごくツイッタラーらしい…」 - Togetter
決算:キオクシア純利益48倍の8690億円 4〜6月予想、メモリー需要拡大 - 日本経済新聞
「日の丸液晶」正念場 JDI、12年連続赤字で上場維持に暗雲：朝日新聞
アスクル株式会社における、Amazon ElastiCache for Valkey へのマイグレーションで実現するコスト最適化 | Amazon Web Services ブログ
いまITエンジニアの人たちは今後のキャリアについてどう考えているのだろう？…いろんな人の話を聞いてみたい「まじで何ができるんだろう」「別職種への転職はありかも」 - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【THE 逃走ハイウェイ】バカゲー探訪記 #67 前編「東名高速って世紀末?」【一応正義側】 - ニコニコ動画
【OCTOPinbs】消防士に扮した放火魔をタコ殴りにする人狼ゲーム【VOICEROID実況/オクトピンブス】 - ニコニコ動画
ゲームセンターあらしについてですが、終盤の頃から実際に出回ってない架空のゲームが出てくるようになったのは、ゼビウスの理由と同じく他のゲームでも個々の世界観が反… | すがやみつるさんの回答｜note質問箱
ゲームセンターあらしについてですが、終盤の頃から実際に出回ってない架空のゲームが出てくるようになったのは、ゼビウスの理由と同じく他のゲームでも個々の世界観が反映されるようになったからだったんでしょうか？ ギャラガ、ドンキーコングJr.、ペンゴ、Mr.Doあたりなら問題ないように思うんですが（この辺をプレイしてるあらし達が見たかった）
#オタク加害史 【デマ注意】「嘘松」の由来は「おそ松さん好きの女オタクが、おそ松さん似のイケメンに出会った体験談が嘘だとバレた」ことが由来であり、腐女子や女オタクを一方的にウソ認定するために無理やりおそ松さんを絡めたワードではない - posfie
社長交代のお知らせ - スタジオジブリ｜STUDIO GHIBLI
弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。後任の代表取締役社長には、現取締役の依田謙一（日本テレビ放送網㈱コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が6月22日付で就任いたします。
日本テレビホールディングス㈱の代表取締役社長である福田博之が兼務して弊社代表取締役社長の任にあたってきましたが、この間に、スタジオジブリの各種業務を日本テレビグループが支援、バックアップする体制や、両社で協力して番組作りやイベント制作にあたる取り組みが強化され、日本テレビとスタジオジブリの業務協力関係に一定の成果を得ることができました。
そして今回、日本テレビでコンサート、展覧会、舞台などのイベント事業を手掛け、同社におけるスタジオジブリの主担当を務めている依田謙一が弊社代表取締役社長に就任することで、より現場に近いレベルで共同して様々な取り組みを模索していきます。両社のリソースをかけ合わせることで新たな創造につなげてまいります。
なお、福田博之は取締役として引き続き任にあたるほか、その他の役員構成に変更はなく、スタジオジブリはこれまで同様様々な創作活動に邁進する所存です。
"yagoo"こと谷郷氏がタレントマネジメントを直轄。ホロメンの総合支援を強化 - GAME Watch
【AnimeJapan 2026】KADOKAWAブース記録映像 - YouTube
TVアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない Season2』ティザーPV - YouTube
『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』直前予告│5.29（金）全国公開 - YouTube
TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』キャラクターPV｜＜F・ナイチンゲール＞ - YouTube
TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』キャラクターPV｜＜罪人軍＞ - YouTube
『機動警察パトレイバー EZY』 File 2 本予告 60秒 - YouTube
『劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け』リバイバル上映 - YouTube
バーチャルボーイ Nintendo Classics 追加タイトル[2026年5月14日] - YouTube
『RoadOut』ローンチトレーラー | PS5® - YouTube
『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』 | 2nd トレーラー "Strength & Darkness" - YouTube
『NITRO GEN OMEGA ナイトロジェンオメガ』ローンチトレーラー - YouTube
『フォートナイト』x オーバーウォッチ ゲームプレイトレーラー | 今すぐプレイ (第3幕) - YouTube
『アーケードアーカイブス Mr.Do!』配信開始！ - YouTube
『Blades of Fire』Version 2.0 - ローンチトレーラー - YouTube
【追記あり】「あわわ大問題やんけ」伝説の名（迷）シーンで知られる「世界一腕の立つ殺し屋」について、新條まゆ先生が衝撃の告白…「文化的損失だろ」 - Togetter
大手出版社・KADOKAWAが45歳以上・勤続５年以上の社員対象に早期退職者の募集を発表し様々な意見「45歳以上となると、就職氷河期世代だし」 - Togetter
知識アンロック系ゲームは「自分で気づけた感」をいかに生み出すかが最重要？人間の脳は「点と点が線になる」と強い快感を得る…ゲームデザイナーたちが持論を展開 - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」特別アニメーション「おかえり、スター・ウォーズ」（インタビュー映像付き）｜ナレーション：伊藤英明さん｜5月22日（金）劇場公開！ - YouTube
セガサミー野球部 活動終了のお知らせ｜ニュースリリース｜セガサミーホールディングス
サッカーの指導中、ミニゲームのチーム分けをしたら、ある子が「うわー、このチーム終わった」発言→「じゃあチーム変えるね」と言って、その子はどちらのチームにも入れなかった - Togetter
サッカー日本代表 ワールドカップメンバー26人決定 三笘薫 南野拓実 外れる 森保監督会見【詳しく 動画も】 | NHKニュース | サッカー日本代表、サッカーワールドカップ2026、サッカー
YOASOBI、藤井風…著作権法の改正へ、潮目を変えた海外ヒット：朝日新聞
元カープの羽月隆太郎被告「周囲に使っているカープ選手がいた」 「ゾンビたばこ」で起訴 初公判で明らかに | 広島東洋カープ | 中国新聞デジタル
◆新商品（衣・食・住）
希少なヒレ肉を、贅沢なサイズで。「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」発売｜松のや｜松屋フーズ
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