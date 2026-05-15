2026年05月15日 18時34分 メモ

【訃報】『名探偵コナン』毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈さん死去



アニメ『名探偵コナン』で放送当初からメインヒロインの毛利蘭を演じてきたことで知られる声優の山崎和佳奈さんが、2026年4月18日に亡くなったことがわかりました。61歳でした。山崎さんは2026年2月から病気療養のため活動を休止していました。



毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ

(PDFファイル)https://www.ytv.co.jp/conan/pdf/conan_0515.pdf



山崎 和佳奈 | 株式会社青二プロダクション

https://www.aoni.co.jp/search/yamazaki-wakana.html



山崎さんは1965年生まれ、神奈川県横浜市出身で京都育ち。同志社大学工学部在籍中は有機化学を研究していたとのこと。





演劇は小学6年生から始めて、同志社女子中学校・高校と演劇部に所属。大学時代は、辰巳琢郎さんや生瀬勝久さんが所属したことで知られる劇団そとばこまちで活動していました。



大学卒業は社会人生活をしつつ、声優事務所・青二プロダクションの養成所である青二塾大阪校に入所。オーディションに合格してジュニア所属になることができたため、会社を辞めて上京し、1991年に初の大役として『緊急発進セイバーキッズ』の天神林ラン役を演じました。



【第1話】緊急発進セイバーキッズ"THE RESCUE KIDS" (1991)│TMS60周年 - YouTube





1993年から1994年にかけて放送された『GS美神』では、Dr.カオスの生み出した少女型人造人間・マリアを担当。



【公式】アニメ『GS美神』OP映像：原田千栄「GHOST SWEEPER」/Ghost Sweeper Mikami - YouTube





また、りぼん連載マンガをアニメ化した『ママレード・ボーイ』では、主人公・光希の親友・秋月茗子を担当しました。



【公式】ママレード・ボーイ 第1話「恋がしたい「カッコイイけど許せない！」」 - YouTube





1996年に放送を開始したアニメ『名探偵コナン』ではメインヒロインの毛利蘭役を担当。2026年2月に病気療養のため活動を休止するまで、30年にわたって作品を盛り上げました。



【公式】名探偵コナン「ジェットコースター殺人事件」｜ シーズン１ 第１話 - YouTube





また、『ONE PIECE』ではナミの義理の姉であるノジコ役を担当。ナミ役の岡村明美さんの産休中は代役も担当しました。なお、山崎さんの療養中、毛利蘭役は岡村さんが代役を担当しており、今後も引き続き岡村さんが担当することが発表されています。



訃報に際し、『名探偵コナン』作者の青山剛昌さんからは以下のコメントが寄せられています。



当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです