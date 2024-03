【訃報】漫画家・鳥山明さんが急性硬膜下血腫のため死去、世界的ヒット作「ドラゴンボール」作者

・関連記事

実写映画版「ドラゴンボール」は別次元?原作者の鳥山明が正式にコメント - GIGAZINE



なぜ黒人男性はドラゴンボールが好きなのか? - GIGAZINE



2024年03月08日 12時36分00秒 in メモ, マンガ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.