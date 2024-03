2024年03月08日 12時30分 食

「複数のシナモン製品に高濃度の鉛が含まれている」としてFDAが廃棄を勧告



アメリカ食品医薬品局(FDA)が6種類のシナモン製品について「高濃度の鉛を含んでいる」として廃棄を勧告しました。



FDA Alert Concerning Certain Cinnamon Products Due to Presence of Elevated Levels of Lead | FDA

https://www.fda.gov/food/alerts-advisories-safety-information/fda-alert-concerning-certain-cinnamon-products-due-presence-elevated-levels-lead





FDAは小売店で販売されている粉末状の製品を分析し、鉛の含有量を調査しました。その結果、6種類のシナモン製品から高濃度の鉛が検出されました。FDAは問題の製品について「長期間にわたって摂取し続けると安全でない可能性が高い」として、消費者には当該製品の廃棄を、メーカーには当該製品の回収を求めています。高濃度の鉛が検出されたシナモン製品6種は以下の通り。



卸売業者:La Fiesta Food Products

小売業者:La Superior, SuperMercados

ブランド名:La Fiesta

鉛の濃度:2.73ppm





卸売業者:Moran Foods, LLC

小売業者:Save A Lot

ブランド名:Marcum

鉛の濃度:3.20ppm, 2.70ppm





卸売業者:MTCI

小売業者:SF Supermarket

ブランド名:MK

鉛の濃度:2.99ppm





卸売業者:Raja Foods LLC

小売業者:Patel Brothers

ブランド名:Swad

鉛の濃度:2.12ppm





卸売業者:Greenbriar International, Inc.

小売業者:Dollar Tree, Family Dollar

ブランド名:Supreme Tradition

鉛の濃度:3.37ppm, 2.26ppm, 2.03ppm, 2.34ppm, 3.14ppm, 3.12ppm, 2.88ppm, 3.13ppm





卸売業者:El Chilar

小売業者:La Joya Morelense (Baltimore, MD)

ブランド名:El Chilar

鉛の濃度:3.40ppm, 2.93ppm





FDAによると、記事作成時点では上記の製品に関連する健康被害は確認されていないとのこと。しかし、FDAは「高濃度の鉛を含むシナモンに長期間暴露すると、健康への悪影響が生じる可能性がある」「特に他の鉛への暴露によって血中鉛濃度が上昇している人にとって高リスク」「シナモンは子どもが摂取する食品に含まれることが多く、子どもが高濃度の鉛にさらされる可能性がある」といった観点から当該製品を廃棄するように求めています。