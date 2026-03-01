アニメ『ゆるキャン△ SEASON 4』2027年放送へ向けて特報PV公開
あfろによる漫画を原作としてTVアニメシリーズ3作品と劇場アニメ1作品が展開されている『ゆるキャン△』のアニメ新シリーズ『ゆるキャン△ SEASON 4』が2027年放送予定であることが明らかになり、特報PVが公開されました。
アニメ『ゆるキャン△』ポータルサイト
https://yurucamp.jp/
本作は芳文社・COMIC FUZ連載のあfろによる漫画を原作としたアニメで、2018年から放送されたTVアニメの1作目は大きな話題を呼び、キャンプブームの火付け役となりました。
TVアニメ「ゆるキャン△」予告編第二弾映像 - YouTube
その後、2021年冬にTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON 2』、2022年7月に『映画 ゆるキャン△』、2024年春にTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON 3』が展開されてきました。
『SEASON 4』では、前作に引き続いて監督を登坂晋、シリーズ構成をピエール杉浦が担当。キャラクターデザインは宇良隆太、アニメーション制作はフリュー・ピクチャーズが初の制作元請を担当します。
ゆるキャンS4、キャラデザを任せていただきました。— またたびーと (@matatabeat) March 1, 2026
監督、プロデューサー、設定制作をはじめとしたスタッフ一丸で作り上げたデザインです。
本編の方も頑張っていきますので応援の程宜しくお願い致します🫶#ゆるキャン https://t.co/zZWtpwxu6K pic.twitter.com/ZiebuPaKQR
音楽チームは「おなじみのメンバー」が集結。劇伴音楽はシリーズを通じて制作を手がけてきた立山秋航、OPテーマを亜咲花、EDテーマを佐々木恵梨、シリーズテーマをキミのねが担当します。
🏕️大切なお知らせ🏕️— ✿ 亜咲花 ✿ (@AsakaOfficial) March 1, 2026
2027年 放送予定の
TVアニメ『#ゆるキャン△ SEASON４』
OPテーマを担当させていただきます。
オープニングに帰ってこれて
本当に本当に嬉しいです。やったぁ！
まだ見たことない景色を
一緒に探しにいきましょう( ´˘`)ꕤ⋆* https://t.co/q9J3n64hOX pic.twitter.com/ZYwHloEpPV
ゆるキャン△ SEASON4— Eri Sasaki : 佐々木恵梨 (@eri_lattice) March 1, 2026
エンディングテーマを担当させていただくことになりました！
またお声掛けいただけるなんて思っていなかったので、帰って来れてとっても嬉しいです！
良い曲をお届けできるように頑張りますので、お楽しみに〜！🌿#佐々木恵梨 #ゆるキャン pic.twitter.com/9FUMRYWtF2
#ゆるキャン音楽祭2026— キミのね Official🌱 (@_kiminone) March 1, 2026
お越しいただいた皆様ありがとうございました🏕️
楽しかった〜！！#キミのね は本日デビュー3周年記念🎂会場で祝って頂き感動でした🫶
発表ありましたが #ゆるキャン SEASON4ではシリーズテーマを担当致します！
大好きなゆるキャンと新たな旅ができること楽しみです🌱 pic.twitter.com/9SS1J68iJj
特報PVも公開されています。
TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON４』特報PV │ 2027 ONAIR - YouTube
©あfろ・芳文社／野外活動ベース
なお、『ゆるキャン△』原作漫画は最新18巻まで好評発売中です。
Amazon.co.jp: ゆるキャン△ １８ (まんがタイムKR フォワードコミックス) : あfろ: 本
