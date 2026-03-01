2026年03月01日 23時05分 動画

アニメ『ゆるキャン△ SEASON 4』2027年放送へ向けて特報PV公開



あfろによる漫画を原作としてTVアニメシリーズ3作品と劇場アニメ1作品が展開されている『ゆるキャン△』のアニメ新シリーズ『ゆるキャン△ SEASON 4』が2027年放送予定であることが明らかになり、特報PVが公開されました。



アニメ『ゆるキャン△』ポータルサイト

https://yurucamp.jp/



本作は芳文社・COMIC FUZ連載のあfろによる漫画を原作としたアニメで、2018年から放送されたTVアニメの1作目は大きな話題を呼び、キャンプブームの火付け役となりました。



TVアニメ「ゆるキャン△」予告編第二弾映像 - YouTube





その後、2021年冬にTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON 2』、2022年7月に『映画 ゆるキャン△』、2024年春にTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON 3』が展開されてきました。



『SEASON 4』では、前作に引き続いて監督を登坂晋、シリーズ構成をピエール杉浦が担当。キャラクターデザインは宇良隆太、アニメーション制作はフリュー・ピクチャーズが初の制作元請を担当します。





音楽チームは「おなじみのメンバー」が集結。劇伴音楽はシリーズを通じて制作を手がけてきた立山秋航、OPテーマを亜咲花、EDテーマを佐々木恵梨、シリーズテーマをキミのねが担当します。





特報PVも公開されています。



TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON４』特報PV │ 2027 ONAIR - YouTube



©あfろ・芳文社／野外活動ベース



なお、『ゆるキャン△』原作漫画は最新18巻まで好評発売中です。



Amazon.co.jp: ゆるキャン△ １８ (まんがタイムKR フォワードコミックス) : あfろ: 本

