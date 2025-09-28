2025年09月28日 19時10分 アニメ

アニメ『ブルーロック』続編制作決定＆実写映画化も決定しワールドカップイヤ－の2026年公開へ



『週刊少年マガジン』で大人気連載中のサッカー漫画『ブルーロック』の、TVアニメシリーズの続編制作が決定しました。また、実写映画化も決定し、ワールドカップイヤーの2026年に公開予定となっています。



TVシリーズ続編制作決定！ | News｜TVアニメ『ブルーロック』

https://tv.bluelock-pr.com/news/1085/



2025年9月28日(日)、アニメ『ブルーロック』のキャストらも登壇したイベント『ブルーロック エゴイストフェスタ2025』の中で、TVシリーズ続編の制作決定が発表されました。





『ブルーロック』は原作・金城宗幸＆漫画・ノ村優介のコンビで『週刊少年マガジン』に連載されているサッカー漫画。全世界累計発行部数が2025年9月時点で5000万部突破という人気作で、第45回講談社漫画賞少年部門を受賞しています。



アニメは2022年秋から第1シリーズが放送されたのち、2024年4月に『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』が公開され、2024年秋から第2シリーズ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』が放送されました。





続編制作の決定にあたり、金城氏とノ村氏からは以下のコメントが発表されています。



原作・金城宗幸氏：

続編決定でございます！！！やったぜ…ありがとうエゴイスト制作陣…！潔も僕たちもここから新たなスタートとなります！エゴ全開の、眼ぇグルグルの、ベロだらだらで作って参りますので、クソ跪いてお待ち下さいませ！



漫画・ノ村優介氏：

ついに発表となりました！アニメ新シリーズ！！いよいよ〝新英雄大戦〟の映像化ですね。〝青い監獄（ブルーロック）〟の面々以上にクセの強い海外勢のアイツやコイツらの活躍をぜひ、クソお待ちください！！



続編についての今後の情報は公式サイトおよび公式Xで発表されるとのことです。



「ブルーロック」TVアニメ公式｜第1期＆第2期好評配信中！（@BLUELOCK_PR）さん / X

https://x.com/BLUELOCK_PR



なお、好評巡回中の『ブルーロック展 EGOIST EXHIBITION the animation Extra Time』新ビジュアルも公開されました。続報は2025年10月末に解禁予定となっています。





また、実写映画化の決定も発表されました。公開はワールドカップイヤーとなる2026年の予定だとのことです。



©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

