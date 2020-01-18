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アニメ「メイドインアビス」のシリーズ続編制作が決定
2020年1月17日(金)から新作映画が公開されている「メイドインアビス」のアニメ続編制作決定が発表され、PVが公開されました。
劇場版「メイドインアビス」-深き魂の黎明- 公式サイト
http://miabyss.com/
アニメ「メイドインアビス」シリーズ続編制作決定！ | アニメ「メイドインアビス」公式サイト
http://miabyss.com/news.html?movie?id=n167
WEBコミックガンマ連載の漫画を原作として、2017年夏にテレビアニメが放送され、2019年1月に劇場版総集編の前編・後編が、2020年1月17日(金)に新作劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」が公開されたアニメ「メイドインアビス」の、シリーズ続編制作が決定しました。
公開されたイメージボードはこんな感じ
続編制作決定PVはこんな感じです。
アニメ「メイドインアビス」シリーズ続編制作決定PV - YouTube
©つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
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