AIを操る「プロンプトエンジニア」がAIによって駆逐されつつある

アルゴリズムによって生成されたプロンプトの中には「指揮官、この乱気流の進路を計画し、異常の原因を突き止めてください。利用可能なすべてのデータと専門知識を活用して、この困難な状況を乗り越えてください」というような奇妙なものも含まれていました。 こうしたプロンプトを自動生成する取り組みは他にも行われており、インテルラボのシャチャー・ローゼンマン、ヴァスデフ・ラル、フィリップ・ハワードの3名は NeuroPrompts というプロンプト自動強化ツールを作成しました。 このツールは画像生成AIのStableDiffusionに対して、人間の作成したプロンプトを入力する前に、AIが適切なプロンプトを自動で追記してから入力するというもの。以下は「A robot is playing the piano(ピアノを弾くロボット)」というプロンプトを実行しようとしたときの実例。右下に並んでいる2枚の画像は、左がAIにより追記されたプロンプトによる出力結果、右は人間が入力したプロンプトそのままの出力結果で、AIが追記を行う事で重厚感のある高品質な画像が生成されていることが分かります。

「プロンプトエンジニアリング」は、意図した通りの出力を得るためにAIへの命令文であるプロンプトを調整する行為です。これまで、プロンプトエンジニアリングは人間のエンジニアによって行われてきましたが、プロンプトの作成自体にもAIを使用した方がパフォーマンスが向上するという研究結果が発表されました。 [2402.10949] The Unreasonable Effectiveness of Eccentric Automatic Prompts https://arxiv.org/abs/2402.10949 AI Prompt Engineering Is Dead - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/prompt-engineering-is-dead 2022年の秋にChatGPTが登場して以来、プロンプトを工夫することでAIの出力を改善しようとする試みが多数行われてきました。それに伴い、モデルやデータセットなどによって変化する「適切なプロンプト」を見つけ出す専門家としてプロンプトエンジニアが登場しました。 しかし、2024年2月20日に発表されたリック・バトル氏とテジャ・ゴラプディ氏の論文によって、AIによるプロンプトエンジニアリングが極めて効果的である事が示唆され、プロンプトエンジニアという職業がAIに取って代わられる可能性が表面化しました。

2024年03月08日 13時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

