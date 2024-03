2024年03月08日 15時05分 モバイル

Googleのローカル版AIモデル「Gemini Nano」はPixel 8で登場しないことが明らかに



Googleは文字・音声・画像を同時に処理できるマルチモーダルAI「Gemini」で3つのバージョンを展開しており、その中でローカルのデバイス上で動作するバージョン「Gemini Nano」をPixel 8 Proに搭載しています。Gemini Nanoが他のPixelシリーズにも展開されるのかどうかが注目される中、GoogleはGemini NanoがPixel 8に搭載されないことを明らかにしました。



Pixel 8 not getting Gemini Nano due to 'hardware limitations'

https://9to5google.com/2024/03/07/pixel-8-gemini-nano/





Google confirms Gemini Nano will not come to the Pixel 8

https://www.androidpolice.com/gemini-nano-not-coming-pixel-8/



Pixel 8 left behind: Google reveals Gemini Nano won't come to base model

https://www.androidauthority.com/pixel-8-no-gemini-nano-3423547/



Geminiをデバイス上でのタスク実行に最適化したGemini Nanoは、2023年10月に発売されたPixel 8 Proのほか、2024年1月に登場したSamsung Galaxy S24シリーズにも搭載されています。



Pixel 8 ProではGemini Nanoを使用することで、レコーダーアプリで録音した会話の文字起こしから内容を即座に要約することが可能となりました。また、キーボードアプリのGboardでは、メッセンジャーアプリの返信内容をAIが生成してくれるSmart Replyという機能も使用できます。



クラウド上ではなくスマホ上で動くローカルファーストLLM「Gemini Nano」がPixel 8 Proで動作可能に、GboardのSmart Replyとレコーダーの自動要約強化に先行投入 - GIGAZINE





記事作成時点でGemini Nanoが搭載されているのは、Pixel 8 ProとGalaxy S24シリーズだけですが、その他のPixelスマートフォンにもGemini Nanoが搭載される期待もありました。ところが、2024年3月にスペインで開催された携帯通信関連の見本市・MWC 24での発表をまとめたGoogleの動画で、Gemini NanoがPixel 8に搭載される予定はないことが明らかになりました。



以下の動画の42分50秒頃から、視聴者の質問に答える形でAndroidエンジニアのテレンス・チャン氏がGemini Nanoの展開について述べています。







視聴者から寄せられた質問は「Will Gemini Nano be available on Pixel 8?(Gemini NanoはPixel 8で利用可能になりますか?)」というもの。





質問を寄せられたチャン氏(左下)は、「Gemini Nanoはハードウェアの制限のため、Pixel 8には登場しません」ときっぱり否定しました。Googleは今後、Gemini Nanoをより多くのハイエンドデバイスで展開する予定だとのことですが、残念ながらPixel 8には搭載されないようです。





テクノロジー系メディアの9to5Googleは、Pixel 8とPixel 8 ProはいずれもプロセッサにGoogle Tensor G3を搭載しており、コンピューティングのスペック的な違いはRAMが8GBなのか12GBなのかという点だけだと指摘。また、Galaxy S24シリーズにもRAMが8GBのものがあるため、技術的にはPixel 8でもGemini Nanoは動作する可能性が高いとのこと。



しかし、記事作成時点のGemini Nanoは少数の機能にしか利用できないため、Googleは無理にPixel 8へGemini Nanoを搭載する価値がないと判断したのではないかと述べました。