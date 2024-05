2024年05月13日 12時30分 メモ

「Google I/O 2024」で発表が期待される技術&製品は?



Googleによる年次カンファレンス「Google I/O 2024」の開催が太平洋時間2024年5月14日10時(日本時間5月15日2時)に迫ってきました。例年、最新端末やサービス、ソフトウェアなどの発表が行われるイベントで、2024年はAI関連を中心とした発表が期待されています。



Google I/O 2024 will be all about AI again - The Verge

https://www.theverge.com/2024/5/11/24154219/google-i-o-2024-what-to-expect-where-watch-livestream-ai-android-search-gemini





Google I/O 2024: What to expect | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/05/09/google-i-o-2024-what-to-expect/



I know better, but I still hope Google I/O isn't filled with endless AI promises

https://www.androidpolice.com/i-really-hope-google-io-isnt-filled-with-endless-ai-promises/



Google I/O 2024: Here's what to expect, from Android 15, Gemini AI to Pixel Fold 2 and more | Tech News

https://tech.hindustantimes.com/tech/news/google-i-o-2024-heres-what-to-expect-from-android-15-gemini-ai-to-pixel-fold-2-and-more-71715448695099.html



・Gemini

「Google I/O 2024」の中心になると考えられているのは、Googleが展開するマルチモーダルAI「Gemini」です。ニュースサイト・The VergeはGoogle I/O 2024全体がAIの話題に包まれると予想しています。一方、別のニュースサイト・Android Policeは「Google I/Oは、AIの誇大広告を減らして、より現実的な改善を取り上げることが必要」と述べています。



・Pixel

2023年のGoogle I/Oでは、イベント前からさまざまな情報が漏れていたGoogle初の折りたたみスマートフォン「Pixel Fold」が正式に発表されました。同様に、開発画像のリークがあったことから、2024年は「Pixel Fold 2」が発表される可能性が指摘されています。



Googleの第2世代折りたたみスマホ「Google Pixel Fold 2」の開発段階の画像がリークされる、画面はスリム化されカメラバーも大幅変更か - GIGAZINE





ただ、Google I/O開催に先駆けて2024年5月8日にPixel 8aが発表されたことから、今回は端末の発表はないという見方も存在します。



AIアシスタントGemini内蔵の「Google Pixel 8a」先行予約受付開始 - GIGAZINE





・Android 15やその他のソフトウェア

ベータ版の開発が進むAndroid 15は、2024年7月以降に正式リリースが見込まれています。このため、Google I/OでGeminiとの統合などについての情報が発表される可能性があります。



Android 15のベータ版が登場、「日本語テキストの改行位置を整える機能」「アプリを部分的にアンインストールして容量を確保する機能」など - GIGAZINE





ニュースサイト・Tech Crunchは、Wear OSやAndroid TV、Android Autoなどの新バージョンプレビューや、AI開発者ツールが公開されることはほぼ間違いないと述べています。