文字・音声・画像を同時に処理して人間以上に自然なやりとりができるGPT-4を超える性能のマルチモーダルAI「Gemini」がリリースされる

現地時間で2023年12月6日、Google DeepMindがマルチモーダルAI「 Gemini 」をリリースしました。文字・音声・画像を同時に処理することが可能で、最上位モデルではGPT-4を超える性能を達成しているほか、同時に公開されたハンズオンムービーで極めて自然な受け答えをしている様子を確認できます。 Gemini - Google DeepMind https://deepmind.google/technologies/gemini/ Introducing Gemini: Google’s most capable AI model yet https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/ Geminiは「Ultra」「Pro」「Nano」という3つのモデルでリリースされました。

2023年12月07日

