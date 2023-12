1960年代のチャットボット「ELIZA」がチューリングテストでOpenAIの「GPT-3.5」を破る

対話相手が機械なのか人間に予想してもらう「 チューリングテスト 」の結果、「ChatGPT」に使われるOpenAIの言語モデル「GPT-3.5」が1960年代のチャットボット「 ELIZA 」に敗北したことがわかりました。 [2310.20216] Does GPT-4 Pass the Turing Test? https://arxiv.org/abs/2310.20216 1960s chatbot ELIZA beat OpenAI’s GPT-3.5 in a recent Turing test study | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2023/12/real-humans-appeared-human-63-of-the-time-in-recent-turing-test-ai-study/ 「GPT-4はチューリングテストに合格するか」と題した研究で、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らがチャットボットの「ELIZA」およびOpenAIの「GPT-4」「GPT-3.5」を人間と対戦させ、人間がどれだけ機械を見分けられるかを検証しました。 「ELIZA」は1960年代にコンピューター科学者のジョセフ・ワイゼンバウム氏によって作成されたソフトウェアで、人間の言葉を受けて返答するという、チャットボットの先駆けのような存在です。人間の言葉に基づき「どんな内容ですか?」「詳しく教えてください」などとまるで会話するように返答を行いますが、少し複雑な言葉を投げかけるだけですぐに混乱します。

