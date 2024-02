Google ChromeにGeminiを統合するオプションが開発者向けのChrome Canaryに登場

Google Chromeの開発者向けビルドであるChrome Canaryには将来のChromeに搭載される予定の最先端の機能が搭載されています。そうした開発中の機能の中に、ChromeとAIモデルのGeminiを統合する機能がひっそりと追加されたことが明らかになりました。 Chrome Canary のデベロッパー向け機能 - Google Chrome https://www.google.com/intl/ja/chrome/canary/ Google integrates Chat with Gemini option silently into Chrome - gHacks Tech News https://www.ghacks.net/2024/02/16/google-integrates-chat-with-gemini-option-silently-into-chrome/ GeminiはGoogleが開発した高性能AIモデル。かつてGoogleのAIチャットサービスはBardという名前で知られていましたが、Geminiが開発されたことを受けて2024年2月8日に「Gemini」へと名称を変更しています。 GoogleがBardをGeminiに名称変更&高性能AIモデル「Ultra 1.0」を搭載した「Gemini Advanced」を発表&「Gemini」をスマホで使えるアプリも発表 - GIGAZINE

2024年02月19日 11時50分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

