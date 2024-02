2024年02月19日 11時44分 ゲーム

スイッチの後継機「Nintendo Switch 2」(仮称)について任天堂がゲームパブリッシャーに発売時期の延期を伝えたと報じられる



任天堂がNintendo Switchの後継機となる「Nintendo Switch 2」(仮称)を開発しているとウワサされています。海外ゲームメディアのVGCによると、任天堂はNintendo Switch 2の発売時期を当初の予定よりも遅れると大手ゲームパブリッシャーに通達したそうです。



Sources: Nintendo Switch 2 will now launch in 2025 | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-switch-2-could-now-launch-in-2025-its-claimed/





Nintendo Switch 2 release date now Q1 2025 - reports | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/nintendo-switch-2-release-date-now-q1-2025-report



Nintendo Is Telling Game Publishers Switch 2 Will Be Delayed - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-17/nintendo-is-telling-game-publishers-switch-2-will-be-delayed



ブラジル人ジャーナリストのペドロ・エンリケ・ルッティ・リッペ氏が、3つの異なる大陸にまたがる5つの情報源から得た最新情報として、「Nintendo Switchの後継機となるNintendo Switch 2の発売時期が2025年になる」と報じました。Nintendo Switch 2についてはこれまで「2024年内に発売される」というウワサが大半だったため、発売時期が後ろにずれ込むこととなる模様。



Ninguém quer ouvir isso, mas essa aqui é bem intensa.



Após consultar 5 fontes de 3 continentes diferentes, todos ecoando basicamente a mesma coisa, O X do Controle hoje revela: o lançamento do sucessor do Switch só deve acontecer em 2025.



Detalhes no episódio. https://t.co/PqVik1A3gF — PH (@phluttilippe)



VGCがこの件について報じたところ、複数の情報筋から「任天堂がゲームパブリッシャーに対して後継機が2025年第1四半期(1~3月)に発売される予定であると伝えた」という情報を入手することができたそうです。





関係者によると、サードパーティーのゲーム会社は、Nintendo Switch 2の発売時期が2024年末から2025年初頭に延期されたことについて説明を受けたそうです。ある情報筋は、Nintendo Switch 2の発売時期が当初の予定よりも遅れる理由について、「任天堂がNintendo Switch 2用に強力なファーストパーティーソフトウェアを準備できるようにするため」と予測しています。



別のゲームメディアであるEurogamer.netも、Nintendo Switch 2がゲーム業界の関係者から「Nintendo Switchの後継機が2025年初頭に発売される」という情報を独自に入手したと報道。経済メディアのBloombergも、「任天堂は一部のパブリッシャー幹部に対して、早くても2025年3月まではNintendo Switchの後継機の発売を期待しないようにと伝えた」と報じました。





Nintendo Switch 2については、2023年2月にイギリスの公正取引委員会が公開した文書の中で、その存在が示唆されました。その後、9月には任天堂がGamescomの前後に開発者向けにNintendo Switch 2のハードウェア機能をデモンストレーションで披露したと報じられ、大手ゲームメーカーのActivision Blizzardも「パワーはPS4やXbox Oneと同等」と発言しています。



ウワサのNintendo Switchの次世代機「Nintendo Switch 2(仮称)」について大手ゲームメーカーのActivision Blizzardが「パワーはPS4やXbox Oneと同等」と発言 - GIGAZINE





ただし、任天堂の古川俊太郎社長は、2023年11月に毎日新聞のインタビューでNintendo Switch 2に関する報道を単なるウワサであると否定しています。また、2024年2月に行われた決算説明会の中でも、古川社長はNintendo Switchの後継機に関するコメントを控えており、計画については次期決算説明会(2024年5月開催予定)で共有すると語りました。



なお、Nintendo Switch 2についてはゲームコンサルティング企業Kantan Gamesのセルカン・トト氏が「Nintendo Switch 2の販売価格が400ドル(約6万円)となり、Nintendo Switchよりも100ドル(約1万5000円)高くなる」「Nintendo Switch 2向けタイトルの販売価格はPS5やXbox Series Xと同じ70ドル(約1万円)になる」と推測しています。