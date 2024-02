GoogleがBardをGeminiに名称変更＆高性能AIモデル「Ultra 1.0」を搭載した「Gemini Advanced」を発表＆「Gemini」をスマホで使えるアプリも発表

◆高性能AIモデル「Ultra 1.0」を搭載した有料サービス「Gemini Advanced」 Geminiへの名称変更と同時に、有料サービス「Gemini Advanced」も発表されました。Gemini Advancedには「高性能かつ最大のAIモデル」をうたう「Ultra 1.0」が搭載されており、「コーディング」「論理的推論」「ニュアンスを含んだ指示の理解」「クリエイティブなプロジェクトでの共同作業」といった複雑なタスクの能力が大幅に向上しているとのこと。 「Gemini Advanced」は月額2900円の「 Google One AI Premium Plan 」に加入することで利用可能。Google One AI Premium Planにはすでに日本からも加入でき、2カ月の無料トライアル期間も用意されています。

2024年02月09日 11時07分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

