Google Geminiを使ってブラウザから動画編集ができる「Google Vids」が発表される

・関連記事

Googleが「生成AIを使った検索機能」の有料化を検討している - GIGAZINE



Pixel 8ユーザーに朗報、Googleの生成AI「Gemini Nano」がPixel 8に登場することが判明 - GIGAZINE



OpenAIがハリウッドにムービー生成AI「Sora」を売り込んでいると報道される - GIGAZINE



GoogleのAI「Gemini」で作ったFitbitの健康アドバイス機能が2024年後半に登場、自然な会話で健康メニューを提案可能に - GIGAZINE





2024年04月10日 11時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.