GoogleがGemini 1.5 Proのアップデートを実施、コンテキストウィンドウを従来の100万トークンから200万トークンに拡張

Google Gemini update: Access to 1.5 Pro and new features https://blog.google/products/gemini/google-gemini-update-may-2024/ 2024年2月15日に発表されたGemini 1.5 Proは、最大で1時間のムービーや70万語ものテキストを扱えるとうたわれています。発表当初のGemini 1.5 Proは「限定テスト」として一部のユーザーのみが使用可能でしたが、2024年4月9日からはパブリックプレビューが開始され、Gemini API経由で誰でも利用可能になっています。 GoogleがGemini 1.5 Proの一般プレビューを開始、音声理解・システム命令・JSONモードなどの新機能を搭載 - GIGAZINE

Googleが、現地時間2024年5月14日に開催された開発者向けイベント「Google I/O」において、2024年2月に発表された高性能AIモデル「 Gemini 1.5 Pro 」のアップデートについて発表しました。 Gemini 1.5 Pro updates, 1.5 Flash debut and 2 new Gemma models https://blog.google/technology/developers/gemini-gemma-developer-updates-may-2024/

・関連記事

Googleがオープンかつ商用利用可能な大規模言語モデル「Gemma」ファミリーにコード補完・生成・命令フォローを強化した「CodeGemma」と効率を最適化した「RecurrentGemma」を追加すると発表 - GIGAZINE



GoogleがチャットAIのGeminiでマルウェアを分析し脅威レポートを要約するサイバーセキュリティツール「Google Threat Intelligence」を発表 - GIGAZINE



「Google I/O 2024」で発表が期待される技術&製品は? - GIGAZINE



OpenAIが「GPT-4o」を発表、人間と同等の速さでテキスト・音声・カメラ入力を処理可能で「周囲を見渡して状況判断」「数学の解き方を教える」「AI同士で会話して作曲」など多様な操作を実行可能 - GIGAZINE



Googleが「動画で検索する機能」を発表するもデモ動画に致命的なミスが見つかる - GIGAZINE

2024年05月15日 11時12分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.