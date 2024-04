2024年04月10日 11時05分 ハードウェア

IntelがAIアクセラレータ「Gaudi 3」を発表、NVIDIAのH100より高速かつ低消費電力で一部テストではH200にも勝利



IntelがAIアクセラレータ「Gaudi 3」を2024年4月9日に発表しました。Gaudi 3はAI学習性能とAI推論性能の両面でNVIDIAのAI特化GPU「H100」よりも高い性能を発揮するそうです。



Intel Gaudi 3 AI Accelerator

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/processors/ai-accelerators/gaudi3.html



Gaudi 3はIntelの第5世代Tensor Processor Core(TPC)を64コア搭載し、6万4000もの並列処理が可能な行列乗算エンジン(MME)を8コア搭載しています。また、メモリ帯域幅3.7TB/sのHBM2eメモリを128GB搭載し、SRAMも96MB搭載。これにより、大規模言語モデルやマルチモーダルAIモデルの学習や推論に十分なメモリを確保しています。さらに、200ギガビットイーサネットを24ポート搭載することで大規模なコンピューティングクラスタの構築にも対応しています。





Intelのテスト結果では、Gaudi 3はNVIDIAのH100と比べて「Llama2 7B」「Llama2 13B」「GPT-3 175B」といった大規模言語モデルの学習時間を50%短縮できるとのこと。また、「Llama 7B」「Llama 70B」「Falcon 180B」の推論速度がH100と比べて50%高速になることや電力効率が40%向上することも確認されています。さらに、NVIDIAが2024年中の発売を予定しているH200に対しても、「Llama 7B」「Llama 70B」「Falcon 180B」において30%高速な推論が可能なことが確認されています。





Gaudi 3は2024年第2四半期にDell、Hewlett Packard Enterprise、Lenovo、SupermicroといったOEMに供給される予定で、一般提供は2024年第3四半期に始まります。また、2024年第4四半期にはGaudi 3のPCIeアドインカードも出荷開始予定です。