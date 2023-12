2023年12月15日 11時43分 ハードウェア

IntelがノートPC向けの第14世代SoC「Core Ultra」プロセッサーを正式発表、NPU搭載でAI性能を重視



Intelが第14世代CoreプラットフォームのノートPC向けプロセッサ「Core Ultra」シリーズを正式発表しました。Core Ultraは初のIntel 4プロセスノードで設計されたコンシューマー向けSoCで、IntelのSoCとして初めてAI処理に特化したニューラルプロセッシングユニット(NPU)を搭載しているのがポイントです。



発表されたCore Ultra HシリーズおよびCore Ultra Uシリーズのスペックは以下の通り。



Intel Core Ultra 9 185H Intel Core Ultra 7 165H Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 7 165U Intel Core Ultra 7 164U Intel Core Ultra 7 155U Intel Core Ultra 5 135U Intel Core Ultra 5 134U Intel Core Ultra 5 125U CPUコア/スレッド 16コア/22スレッド 16コア/22スレッド 16コア/22スレッド 14コア/18スレッド 14コア/18スレッド 12コア/14スレッド 12コア/14スレッド 12コア/14スレッド 12コア/14スレッド 12コア/14スレッド 12コア/14スレッド Pコア 6コア 6コア 6コア 4コア 4コア 2コア 2コア 2コア 2コア 2コア 2コア Eコア 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 7コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) 8コア(LP・2コア) スマートキャッシュ 24MB 24MB 24MB 18MB 18MB 12MB 12MB 12MB 12MB 12MB 12MB 最大ターボ周波数 Pコア:5.1GHz

Eコア:3.8GHz Pコア:5.0GHz

Eコア:3.8GHz Pコア:4.8GHz

Eコア:3.8GHz Pコア:4,6GHz

Eコア:3.6GHz Pコア:4.5GHz

Eコア:3.6GHz Pコア:4.9GHz

Eコア:3.8GHz Pコア:4.8GHz

Eコア:3.8GHz Pコア:4.8GHz

Eコア:3.8GHz Pコア:4.4GHz

Eコア:3.6GHz Pコア:4.4GHz

Eコア:3.6GHz Pコア:4.3GHz

Eコア:3.5GHz 統合GPU Intel Arc GPU

最大2.35GHz

Xeコア×8 Intel Arc GPU

最大2.3GHz

Xeコア×8 Intel Arc GPU

最大2.25GHz

Xeコア×8 Intel Arc GPU

最大2.2GHz

Xeコア×7 Intel Arc GPU

最大2.2GHz

Xeコア×7 Intelグラフィックス

最大2GHz

Xeコア×4 Intelグラフィックス

最大1.8GHz

Xeコア×4 Intelグラフィックス

最大1.95GHz

Xeコア×4 Intelグラフィックス

最大1.9GHz

Xeコア×4 Intelグラフィックス

最大1.75GHz

Xeコア×4 Intelグラフィックス

最大1.85GHz

Xeコア×4 NPU Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 Intel AIブースト、2x Gen 3 メモリ DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB LPDDR5/x-6400 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB LPDDR5/x-6400 64GB DDR-5600 96GB

LPDDR/x-7467 64GB 基本電力 45W 28W 28W 28W 28W 15W 9W 15W 15W 9W 15W ターボ時電力 115W 64W、115W 64W、115W 64W、115W 64W、115W 57W 30W 57W 57W 30W 57W



Core Ultraシリーズは、2023年9月にIntelが発表したMeteor Lakeアーキテクチャがベースになっています。このMeteor Lakeアーキテクチャは電力効率を追求したSoCのアーキテクチャで、コンピュート(CPU)・グラフィックス(GPU)・I/O・SoCという4つのタイルに分配する構成方法になっています。





このうちCPUダイに相当するコンピュートタイルには、処理性能を重視した高性能コアである「Pコア」と処理効率を重視した高効率コアである「Eコア」が、そしてSoCタイルにはEコアよりさらに処理効率を重視した「Low Power Island Eコア(LP Eコア)」が搭載されています。





このMeteor LakeアーキテクチャはIntelが開発したFoveros パッケージングによって実現しています。





さらに、今回発表されたCore UltraシリーズにはIntel 4ノードが採用されています。



Intelの新プロセスノード「Intel 4」は従来製品と同じ電力で21.5%の性能向上&同性能を電力量40%減で実現 - GIGAZINE





Intelは、Core Ultraシリーズはノードの縮小とNPUの搭載によって電力効率が向上し、ノートPCであればバッテリーの持ちもよくなると主張しています。Core Ultra 7 165Hは前世代のCore i7-1370Pよりも電力消費が25%少ないとのこと。



IntelはUltra 7 165Hを前世代のCore i7-1370P、AMDのRyzen 7 7840U、Qualcomm 8cx Gen 3と比較し、SPECrate*2017_int_base(n-copy)に基づくテストでCore Ultra 7 165HがRyzen 7 7840Uに対して11%、Core i7-1370Pに対して9%もパフォーマンスがよかったと主張しています。





グラフィックスについては、Core Ultra HシリーズではIntel Arcベース、Core Ultra UシリーズはIntelグラフィックスとなっています。Intelは、Core Ultra 7 165Hは第13世代のCore i7-1370Pよりもグラフィックスのパフォーマンスが最大2倍高速であるとアピールしています。





また、Core Ultraシリーズの特徴がNPUを搭載しているという点で、CPU・GPU・NPUを合わせて最大35TOPSの演算能力を持つとのこと。Core Ultraシリーズであれば、Metaの大規模言語モデルLLama2-7Bをローカルで動作できるとIntelは主張しました。





Core UltraシリーズはAsus、MSI、Samsung、LenovoのノートPCに搭載されて市場に投入される予定。ただし、最上位モデルであるIntel Core Ultra 9については2024年3月と少し遅れての登場となります。



なお、Intelは、NVIDIAのH100やAMDのMI300Xに対抗する生成AI用アクセラレータ「Gaudi3」を2024年に投入することも発表しました。このGaudi3は2019年12月にIntelが買収したAIトップメーカー「Habana Labs」の第3世代となるプロセッサで、前世代のGaudi2と比較してFP16処理性能が4倍になるそうです。