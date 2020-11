Intelが22年ぶりとなるディスクリートGPU「Iris Xe MAX」を正式に発表

Intelが、薄型ノートPC向けの ディスクリートGPU 「 Intel Iris Xe MAX 」を2020年10月31日に発表しました。Intelにとっては、1998年に発表された Intel 740 以来、22年ぶりとなるディスクリートGPUです。 Intel® Iris® Xe MAX Graphics (96 EU) 製品仕様 https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/211013/intel-iris-xe-max-graphics-96-eu.html Innovation Extends with Intel Iris Xe MAX Graphics and Deep Link | Intel Newsroom https://newsroom.intel.com/news/iris-xe-max-discrete-graphics-deep-link/ Intel’s Discrete GPU Era Begins: Intel Launches Iris Xe MAX For Entry-Level Laptops https://www.anandtech.com/show/16210/intels-discrete-gpu-era-begins-intel-launches-xe-max-for-entrylevel-laptops Iris Xe MAXは「 DG1 」というコードネームで開発されてきたもので、GPU単体でチップとなっているディスクリートGPUです。

2020年11月02日 11時15分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

