Intelのデスクトップ向けGPU「Iris Xe」を搭載したグラフィックカードがついに登場

Intelは2020年8月に グラフィックスアーキテクチャ「Xe」 を発表し、2020年10月には「Xe」を搭載したモバイルPC向け ディスクリートGPU 「 Iris Xe MAX 」を発表していますが、新たにデスクトップ向けGPU「 Iris Xe 」と搭載グラフィックカード2種を発表しました。 Intel Releases Iris Xe Desktop Graphics Cards | Intel Newsroom https://newsroom.intel.com/articles/intel-releases-iris-xe-desktop-graphics-cards/ Intel Iris Xe Video Cards Now Shipping To OEMs: DG1 Lands In Desktops https://www.anandtech.com/show/16450/intel-iris-xe-video-cards-now-shipping-to-oems-dg1-lands-in-desktops 記事作成時点で判明している「Iris Xe」の性能はこんな感じ。モバイルPC向けに出荷されている「Iris Xe Max」とほとんど同じ性能ですが、「Iris Xe」の方が実行ユニット数が少ないことが分かります。「Iris Xe」の実行ユニット数が少ない理由についてAnandTechは、「『Iris Xe』には、『Iris Xe Max』に搭載できない選別漏れのチップが使われているのでしょう」と予測しています。

2021年01月27日 12時25分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

