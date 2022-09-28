IntelがRTX 3060 Ti相当の性能を持つグラボ「Arc A770」を10月12日から329ドルで発売へ
Intelのパット・ゲルシンガーCEOは2022年9月27日に開催されたイベント「Intel Innovation」で、IntelのディスクリートGPU最上位であるArc A770を2022年10月12日(水)に329ドル(約48000円)から発売することを発表しました。
Intel® Arc™ A-Series Graphics for Desktops
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/arc-discrete-graphics/a-series/desktop.html
Intel announces Arc A770 GPU at $329, launches October 12th - VideoCardz.com
https://videocardz.com/newz/intel-announces-arc-a770-gpu-at-329-launches-october-12th
Intel: “Moore’s law is not dead” as Arc A770 GPU is priced at $329 | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/the-intel-arc-a770-gpu-launches-october-12-for-329/
Arc A770のスペックは以下の通り。Arc A770には16GBモデルと8GBモデルがあります。ゲルシンガーCEOは「Starting at $329」と発表していたので、おそらく8GBモデルが329ドルで、16GBモデルはもう少し価格が上がると考えられます。
|Arc 770(16GB)
|Arc A770(8GB)
|GPU
|ACM-G10
|ACM-G10
|製造プロセス
|TSMC N6
|TSMC N6
|Xe HPG コア
|32
|32
|XMXエンジン
|512
|512
|FP32コア
|4096
|4096
|GPUクロック
|2100MHz
|2100MHz
|VRAM
|16GB GDDR6
|8GB GDDR6
|メモリバス
|256bit
|256bit
|メモリクロック
|17.5Gbps
|16Gbps
|帯域幅
|560GB/s
|512GB/s
|同時サポートディスプレイ数
|4
|4
|出力
|Embedded DisplayPort 1.4
DisplayPort 2.0 up to UHBR 10
HDMI 2.1
HDMI 2.0b
|Embedded DisplayPort 1.4
DisplayPort 2.0 up to UHBR 10
HDMI 2.1
HDMI 2.0b
|最大解像度
|4096×[email protected] (HDMI)
7680×[email protected] (DP)
|4096×[email protected] (HDMI)
7680×[email protected] (DP)
|TBP
|225W
|225W
Arc 770はNVIDIAのRTX 3060やRTX 3060Tiと同じ価格帯ですが、IntelはRTX 3060Tiと同等以上の性能を持ち、ピークパフォーマンスは最大65％優れているとアピール。9月上旬にArcシリーズの仕様が発表された時には、IntelはRTX 3060と比較したベンチマークテストの結果を公開しています。
Intelがゲーミング向けディスクリートGPU「Arc A」シリーズの仕様を明らかに - GIGAZINE
Intel Arcシリーズには他にArc A750、Arc A580、Arc A380がありますが、いずれも発売日と価格は明らかになっていません。Intelでグラフィックボードを開発するライアン・シュラウト氏によれば、A750については2022年9月中に詳細が明らかになるとのこと。
For anyone curious, we will have more details about the A750 later this week. Stay tuned to https://t.co/JzUa1yrDLp!!— Ryan Shrout (@ryanshrout)
なお、同じ10月12日にはNVIDIAからGeFroce RTX 4090が登場します。
NVIDIAが次世代GPU・GeForce RTX 40シリーズの「RTX 4090」「RTX 4080」を発表、29万8000円のRTX 4090はRTX 3090Tiより2～4倍高速で24GBのGDDR6Xメモリを搭載して10月12日発売 - GIGAZINE
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