2022年01月05日 12時25分 ハードウェア

NVIDIAが最上位フラッグシップGPU「GeForce RTX 3090 Ti」とエントリーモデル「GeForce RTX 3050」を発表



2022年1月5日から開催されている世界最大級の家電見本市「CES 2022」において、NVIDIAが新しいフラッグシップGPU「GeForce RTX 3090 Ti」およびRTX 30シリーズの廉価モデル「GeForce RTX 3050」を発表しました。RTX 3090 Tiは既存のGA102チップを採用しながら、演算能力は前モデルの「RTX 3090」から約11%向上しています。



RTX 3080 Ti Laptops Lead News-Packed Address at CES | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/2022/01/04/ces-rtx-3080ti-laptops-gfn-att-tusimple/



GeForce RTX 3050 Launch at CES 2022 | GeForce News | NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/geforce-rtx-3050-graphics-cards/



Nvidia announces RTX 3090 Ti with faster memory and performance - The Verge

https://www.theverge.com/2022/1/4/22866454/nvidia-geforce-rtx-3090-ti-specifications-release-date-price-ces-2022



RTX 3090 Tiは21Gbpsで動作する24GB・GDDR6Xメモリを搭載。処理性能は40 Shader TFLOPS・78 RT TFLOPS・320 Tensor TFLOPSで、NVIDIAは「これまでで最速のメモリを実現する」と評しています。価格ほか詳細情報は未発表で、NVIDIAは1月後半に詳報を発表すると述べています。



そして、RTXシリーズの最廉価モデルとなるRTX 3050も登場しています。NVIDIA Ampere アーキテクチャをベースとするRTX 3050は8GB・GDDR6・バス幅128bitメモリを搭載。ベースクロックは1.55GHz、ブーストクロックは1.78GHz、処理性能は9 Shader TFLOPS・18 RT TFLOPS・73 Tensor TFLOPSです。日本での販売価格は3万9800円に設定されており、1月27日に発売予定です。





また、NVIDIAはノートPC向けの「GeForce RTX 3070 Ti」および「GeForce RTX 3080 Ti」も発表しています。RTX 3070 Tiは解像度1440p・100fpsでゲームをプレイ可能。RTX 3080 Tiは16GB・GDDR6メモリを搭載しており、NVIDIAは「デスクトップ向けのTitan RTXよりも高速、ノートPC史上最速」と説明しています。



これらGPUは第4世代のMax-Q TechnologiesによりGPUおよびCPUの電力使用量やフレームレートバランスなどが最適化され、搭載したノートPCのバッテリー寿命を最大70%延長できるとのこと。RTX 3070 Tiの価格は1499ドル(約17万円)から、RTX 3080 Tiの価格は2499ドル(約29万円)からとなっています。



このほか、NVIDIAは3Dデザインプラットフォーム「NVIDIA Omniverse」の無料での提供を開始すること、レベル4の自動運転を実現する第8世代自動運転プラットフォーム「Hyperion」がより多くの企業に採用されたことといった情報を共有しました。