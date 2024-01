2024年01月09日 11時20分 ハードウェア

NVIDIAが性能を向上しつつ値下げしたGPU「RTX 4080 SUPER」「RTX 4070 Ti SUPER」「RTX 4070 SUPER」を発表



NVIDIAのGPU「RTX 40」シリーズに、前モデルから高速化を果たした「SUPER」モデルが加わることが明らかにされました。新規モデルは「RTX 4080 SUPER」「RTX 4070 Ti SUPER」「RTX 4070 SUPER」の3種類です。



GeForce At CES 2024: SUPER GPUs, 14 New RTX Games, Accelerating Gen AI, G-SYNC Innovations, RTX Remix Open Beta, Twitch Enhanced Broadcasting & More | GeForce News | NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/geforce-rtx-ces-2024-announcements/



GeForce RTX 40 SUPER Series: New Heroes Debut in the Gaming and Creating Universe With AI as Their Superpower | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/geforce-rtx-40-super-series



SUPERモデルは3種類とも前モデルより高速で、ゲームやアプリ、AIタスクの処理性能が強化されています。専用のAI Tensorコアにより最大836 AI TOPSが実現され、特にRTX 4080 SUPERでは、RTX 3080 Tiと比較して、動画を1.5倍以上、画像を1.7倍以上高速に生成するとのことです。



ゲーム面ではNVIDIAのAIを用いた描画技術「ディープラーニング スーパー サンプリング(DLSS)」により没入感が高まるとされています。RTX 40シリーズに搭載されたDLSS 3は「AIによりフレーム全体をリアルタイムで生成し、GPUおよびCPUに制限のあるゲームやアプリに恩恵をもたらす」と説明されている技術であり、DLSS 3を使用した場合、RTX 4080 SUPERはRTX 3080 Tiの2倍の速さで描画処理を行えるとのこと。





DLSSなしの場合でも、RTX 4080 SUPERはRTX 3080 Tiより1.4倍高速化します。





特にAlan Wake 2、Cyberpunk 2077、Portalなどでフレーム生成速度が大幅に向上します。





RTX 4070 Ti SUPERは1440pおよび4Kの超高フレームレートでゲームを最大限に楽しむために理想的なGPUとされていて、RTX 4070 Tiと比較してコア数が増え、フレームバッファが16GBに増加し、256ビットのメモリバスによりメモリ帯域幅が672GB/秒と大幅に向上しているとのこと。





RTX 4070 SUPERは3種類のうち最も安価なモデルで、RTX 4070よりコア数が20%多いモデル。RTX 3090より少し上回るパワーを発揮し、かつ電力の消費が低くなっています。さらにDLSS 3を使用すると1.5倍高速化します。





価格と発売日は以下の通りです。

・RTX 4080 SUPER:2024年1月31日、999ドル

・RTX 4070 Ti SUPER:2024年1月24日、799ドル

・RTX 4070 SUPER:2024年1月17日、599ドル



上記の情報はすべてテクノロジー見本市のCES 2024で公開されたもの。同イベントにおけるNVIDIA関連情報として、さらにいくつかの新しいゲームがDLSS 3に対応することが明らかにされています。対応予定ゲームは以下の通り。

・ドラゴンズドグマ2

・Gray Zone Warfare

・Half-Life 2 RTX

・Horizon Forbidden West

・Layers of Fear

・龍が如く7外伝 名を消した男

・龍が如く8

・NAKWON: LAST PARADISE

・Pax Dei

・Starminer

・THRONE AND LIBERTY

・ディアブロ4





また、「MOD」製作コミュニティ向けのプラットフォーム「RTX Remix」のオープンベータが2024年1月22日に開始されることも明らかにされました。このプラットフォームはMOD製作向けにNVIDIAのアセットを使用できるもので、過去作のパフォーマンスを向上するMODや、画質を向上するMODなどを製作するために必要なものがそろっているとのことです。