NVIDIAが「GeForce RTX 4070 Ti」を発表、発売中止になったGeForce RTX 4080 12GBが名前を変えてついに登場



NVIDIAがデスクトップ向けGPUの新モデルとして「GeForce RTX 4070 Ti」を発表しました。このGeForce RTX 4070 Tiは2022年10月に発表されるも発売中止となった「GeForce RTX 4080 12GB」が名前を変えて登場したものであり、2023年1月5日に発売されます。



RTX 4070 Tiはもともと「RTX 4080 12GB」として発売される予定でしたが、NVIDIAが「RTX 4080という名前のGPUが2つあるのは混乱します」と述べ、RTX 4080 12GBの発売を中止すると発表しました。



今回発表されたRTX 4070 Tiは、発売中止となったRTX 4080 12GBと同じもの。すでに発売されているRTX 4080と比較したスペックは以下の通りです。



RTX 4070 Ti RTX 4080 GPU AD104 AD103 アーキテクチャ Ada Lovelace Ada Lovelace ファウンドリ TSMC TSMC プロセス 4nm 4nm トランジスタ数 358億 459億 ダイサイズ 295mm2 379mm2 ベース周波数 2310 MHz 2205 MHz ブースト周波数 2610 MHz 2505 MHz CUDAコア数 7680基 9728基 RTコア数 60基 76基 Tensorコア数 240基 304基 L1キャッシュ(SM1基当たり) 128KB 128KB L2キャッシュ 48MB 64MB メモリ GDDR6X 12GB GDDR6X 16GB メモリバス 192bit 256bit メモリ帯域 504.2 GB/s 716.8GB/s



GeForce RTX 4070 Tiのブロックダイヤグラムが以下。





以下がRTX3090 TiとRTX 3080(12GB)、RTX 4070 Tiでの平均電力消費をまとめた表。NVIDIAによると、ゲーム中の平均消費電力はRTX 3090 Tiだと398Wだったのに対して、RTX 4070 Tiは226Wで、43%削減されたと述べています。なお、RTX 4070 Tiのシステム電力要件は700Wで、PCIe 8pinケーブル×2本あるいは

300W以上のPCIe Gen 5ケーブルが必要です。



RTX 4070 Ti RTX 3090 Ti RTX 3080 (12GB) アイドル時 12W 16W 21W 動画再生時 20W 26W 27W ゲームプレイ時 226W 398W 340W TGP(総消費電力) 285W 450W 350W



また、「Microsoft Flight Simulator」「Warhammer 40,000: Darktide」「Cyberpunk 2077(レイトレーシング適用)」で解像度2560x1440ピクセル、最高のゲーム設定、DLSS技術適用という条件で、RTX 4070 Ti(緑色)とRTX 3080(12GB)でパフォーマンスを比較したグラフが以下。NVIDIAによると、RTX 4070 Tiのパフォーマンスは同じ容量のVRAMを搭載した前世代モデルの最大3倍以上を記録したそうです。





RTX 4070 TiはASUS、Zotac、MSI、Palitなどから発売されます。日本国内での価格は14万9800円からとなっています。