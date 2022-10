2022年10月12日 20時00分 ハードウェア

超巨大グラボ「GeForce RTX 4090」の海外レビューまとめ、サイバーパンク2077が4K最高設定で120fps超え



NVIDIAはAda Lovelace アーキテクチャを採用するGPU「GeForce RTX 4090」と「GeForce RTX 4080」を2022年9月に発表しました。このうち、GeForce RTX 4090は日本時間の2022年10月12日22時に発売解禁される予定なのですが、すでにGeForce RTX 4090を入手した海外メディアがベンチマーク結果や使ってみた感想を報告していたので、まとめてみました。



GeForce RTX 4090 ゲーム グラフィックス カード | NVIDIA

https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/



RTX 4090 review: Spend at least $1,599 for Nvidia’s biggest bargain in years | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/10/rtx-4090-review-nvidias-biggest-gpu-is-easily-its-best/



Nvidia GeForce RTX 4090 Review | TechSpot

https://www.techspot.com/review/2544-nvidia-geforce-rtx-4090/



NVIDIA RTX 4090 review: Unholy power

https://www.engadget.com/nvidia-rtx-4090-review-gpu-unholy-amounts-power-130020430.html



海外メディアに配布されたGeForce RTX 4080のリファレンスカードのスペックは以下の通り。VRAMは24GB搭載しており、ボディは3スロット分の厚みがあります。



モデル名 GeForce RTX 4090 CUDAコア数 16384 ベース周波数 2.23GHz ブースト周波数 2.52GHz メモリ 24GB GDDR6X メモリインターフェイス幅 384ビット 最大出力解像度 7680×4320ピクセル 出力コネクタ HDMI ×3

DisplayPort 最大GPU温度 90度 グラフィックスカード電力 450W 最小システム電力 850W 補助電源コネクタ PCIe 8ピンケーブル×3

または

450W以上のPCIe Gen 5ケーブル 寸法 長さ304mm×幅137mm×縦61mm(3スロット)



Ars Technicaが定番ベンチマークソフト「3DMark」を実行した結果が以下。GeForce RTX 4090は全てのスコアで前世代のGeForce RTX 3090を大きく上回り、Port RoyalとFire Strike Ultraでは2倍近くのスコアを記録しています。





TechSpotは、各種グラフィックスボードでゲームをプレイした際の平均フレームレート(fps)を比較しています。「ダイイングライト2 ステイ ヒューマン」を4K・高画質設定で動作させた結果が以下。GeForce RTX 4090の平均fpsは104fpsで、前世代最上位モデルのGeForce RTX 3090 Tiの結果(66fps)を大きく上回っています。





GeForce RTX 4090は、NVIDIAのAI超解像技術「DLSS 3.0」に対応しています。DLSS 3.0に対応しているゲーム「サイバーパンク2077」を4K・高画質設定で動作させた結果、レイトレーシング無効状態でDLSS 3.0を有効化すると平均160fps、レイトレーシング有効状態でも113fpsという非常に高いfpsを記録しました。





上記のようにGeForce RTX 4090は圧倒的な性能を有していますが、Ars Technicaはボディの大きさに難色を示しています。以下の写真は左がGeForce RTX 4090で、右がゲーム機「Xbox Series S」。GeForce RTX 4090を購入する際は、PCケースに収納できるかチェック必須です。





また、EngadgetはPCIe 8ピンケーブルが4本必要なことや450Wという高い消費電力に苦言を呈しています。一方で、GeForce RTX 4090に高い負荷をかけた際も温度は70度前後に収まっていたとのことで、高い消費電力に見合うだけの冷却性能を備えているようです。





なお、GeForce RTX 4090は、日本時間の2022年10月12日22時頃から販売が始まります。記事作成時点では各ショップでの販売価格は不明ですが、NVIDIAの公式サイトには価格について「¥298,000より」と記されています。