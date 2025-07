NVIDIAのグラボが高すぎる割に性能や品質が低いとして「NVIDIAはデタラメまみれ」と題したブログ記事が話題に、「DLSSで性能を水増し」「レビュワーに多大な要求」などなど

NVIDIAはGPU分野で多大な影響力を持っており、近年ではAI向けのGPUの需要増加などが影響して 時価総額1位の企業になる など急速な成長を続けています。しかし、PCゲーマーらはNVIDIAに対して多様な不満を抱えており、ウェブ開発者の セビン 氏が公開した「 NVIDIA is full of shit(NVIDIAはデタラメまみれ) 」とうタイトルのブログ記事が大きな話題を呼んでいます。 NVIDIA is full of shit - Sebin's Blog https://blog.sebin-nyshkim.net/posts/nvidia-is-full-of-shit/ ◆価格が高すぎる セビン氏は、まずNVIDIA製GPUを搭載したグラフィックボードの価格が高すぎることに言及しています。例えば、2025年1月に 発表 された「GeForce RTX 50シリーズ」の中でも最上位機種のGeForce RTX 5090の 公式ページ では価格が「39万3800円より」と説明されています。

