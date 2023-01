NVIDIAがノートPC向けGPU「GeForce RTX 40 Series Laptops」を発表、前世代GPUよりもパフォーマンスや省電力性能が向上

・関連記事

NVIDIAが次世代GPU・GeForce RTX 40シリーズの「RTX 4090」「RTX 4080」を発表、29万8000円のRTX 4090はRTX 3090Tiより2~4倍高速で24GBのGDDR6Xメモリを搭載して10月12日発売 - GIGAZINE



GeForce RTX 4090&24GB VRAM搭載の巨大グラボ「TUF-RTX4090-24G-GAMING」の性能を確かめてみた - GIGAZINE



NVIDIA純正グラボ「GeForce RTX 4080 16GB Founders Edition」の性能を確かめてみた、高画質・高フレームレート&レイトレーシング対応でゲームが楽しめる - GIGAZINE



AMD製GPU「Radeon RX 7900」シリーズのベンチマークの海外レビューまとめ、NVIDIA純正GPUの「GeForce RTX 4080」と比較した結果とは? - GIGAZINE



2023年01月04日 12時32分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

