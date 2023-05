2023年05月19日 11時36分 ハードウェア

NVIDIAが価格5万2800円からのミドルレンジGPU「GeForce RTX 4060 Ti」「GeForce RTX 4060」を発表



NVIDIAがAda Lovelaceアーキテクチャ採用でRTX 40シリーズのミドルレンジクラスとなるGPU「GeForce RTX 4060 Ti」および「GeForce RTX 4060」を発表しました。



GeForce RTX 4060 Ti & 4060 グラフィックス カード | NVIDIA

https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4060-4060ti/



GeForce RTX 4060 Family Is Here: NVIDIA’s Revolutionary Ada Lovelace Architecture Comes to Core Gamers Everywhere, Starting at $299 | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/geforce-rtx-4060-family-is-here-nvidias-revolutionary-ada-lovelace-architecture-comes-to-core-gamers-everywhere-starting-at-299



Beyond Fast: GeForce RTX 4060 GPU Family Gives Creators More Options to Accelerate Workflows, Starting at $299 | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/2023/05/18/geforce-rtx-4060-ti/



Nvidia Reveals RTX 4060 Ti, 4060 with Prices Starting at $299 | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/nvidia-announces-rtx-4060-and-4060-ti



GeForce RTX 4060 TiとGeForce RTX 4060のスペックをまとめた表が以下。



GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 GPUアーキテクチャ Ada Lovelaceアーキテクチャ Ada Lovelaceアーキテクチャ ベースクロック 2.31 GHz 1.83 GHz ブーストクロック 2.54 GHz 2.46 GHz CUDAコア 4352基 3072基 RTコア 第3世代 第3世代 Tensorコア 第4世代 第4世代 NVIDIA Encoder(NVENC) 第8世代 第8世代 NVIDIA Decoder(NVDEC) 第5世代 第5世代 VRAM 16GB GDDR6 128bit

8GB GDDR6 128bit 8GB GDDR6 128bit ディスプレイコネクタ HDMI 2.1a

DisplayPort 1.4a ×3 HDMI 2.1a

DisplayPort 1.4a ×3 最大解像度とリフレッシュレート DSC で 4K 240Hz

もしくは 8K 60Hz DSC で 4K 240Hz

もしくは 8K 60Hz HDCP 2.3 2.3 最大GPU温度 90℃ 90℃ アイドル電力 7W 7W 平均消費電力 140W 110W システム電力要件 550W 550W 補助電源 PCIe 8pinケーブル×1

または300W以上のPCIe Gen5ケーブル PCIe 8pinケーブル×1

または300W以上のPCIe Gen5ケーブル



RTX 4060 TiおよびRTX 4060はNVIDIAのAda Livelaceアーキテクチャを採用。トランジスタ数は前世代のRTX 3060 Tiと比べて30%増加しているとのこと。一方で、RTX 3060 Tiのダイ面積が392.5mm2だったのが、RTX 4060 Ti・RTX 4060のダイ面積は187.8mm2と、TSMC N4プロセスノードによってトランジスタ密度が大きく高くなり、半分近くにまで小型化することに成功しています。





以下はRTX 4060 Ti(左)とRTX 4060(右)のブロック図。





NVIDIAによると、RTX 4060 Tiは32MBのL2キャッシュと8GBあるいは16GBのGDDR6 VRAM、RTX 4060は24MBのL2キャッシュと8GBのGDDR VRAMを搭載しているとのこと。「1080pでのゲームをプレイする場合、RTX 4060 Tiは、平均してRTX 2060 SUPERより2.6倍、RTX 3060 Tiより1.7倍高速です。フレーム生成のないタイトルの場合、RTX 4060 TiはRTX 2060 SUPERより1.6倍高速」と、NVIDIAはアピールしています。



RTX 4060 TiおよびRTX 4060は、AIの力で高解像度のフレームを生成してよりなめらかな映像を実現する「DLSS 3」技術に対応しています。RTX 4060 TiでDLSSを使ってフレーム補間を行うとどうなるのかは、以下のムービーを見るとよくわかります。



GeForce RTX 4060 Ti (8 GB) | Warhammer 40,000: Darktide – DLSS 3 Comparison - YouTube







RTX 4060 TiとRTX 3060 Tiで、ゲームやBlender、Autodesk Arnoldでのパフォーマンスを比較したグラフが以下。





RTX 4060とRTX 3060で比較したのが以下のグラフ。





NVIDIAのグローバルGeForceマーケティング担当ヴァイスプレジデントであるMatt Wuebbling氏は、「RTX 4060ファミリーは、ゲーミングPCだけでなく、AIサポートによるクリエイター向けマシンを構築する場合にも、大きな価値と1080pでの優れたパフォーマンスの両方を提供します。RTX 4060ファミリーはわずか299ドル(約4万1000円)という価格から信じられないほどのアップグレードを実現し、Ada LovelaceアーキテクチャとDLSS 3を世界中の数百万人の手に届けることができます」とコメントしました。



RTX 4060 Tiは8GBのモデルが2023年5月24日発売で、16GBのモデルが2023年7月発売、RTX 4060は2023年7月発売の予定。日本での価格は日本版公式サイトによると、RTX 4060 Tiの8GBモデルが6万9800円より、RTX 4060 Tiの16GBモデルが8万8800円より、RTX 4060が5万2800円よりとなっています。