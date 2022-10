2022年10月31日 12時00分 ハードウェア

GeForce RTX 4090の融解問題はGPUではなくケーブルの問題である可能性が濃厚に



2022年10月に登場したNVIDIAの超ハイエンドGPU「GeForce RTX 4090」は、4K高画質設定の重量級ゲームを120fpsで動作させる程の高性能さが話題になっています。一方で、GeForce RTX 4090を搭載したグラフィックボードのユーザーからは「電源ケーブルが融解してしまった」という報告が複数件寄せられており、NVIDIAも調査に乗り出す事態に発展しています。そんな中、ハードウェア関連メディア・igor'sLABの調査によってGeForce RTX 4090搭載グラフィックボードの融解問題はGPUではなくケーブルに起因している可能性が濃厚となりました。



The horror has a face - NVIDIA’s hot 12VHPWR adapter for the GeForce RTX 4090 with a built-in breaking point | igor'sLAB

https://www.igorslab.de/en/adapter-of-the-gray-analyzed-nvidias-brand-hot-12vhpwr-adapter-with-built-in-breakpoint/



Testing suggests faulty cable may be to blame for melting RTX 4090 connectors | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/10/testing-suggests-faulty-cable-may-be-to-blame-for-melting-rtx-4090-connectors/



GeForce RTX 4090はAda Lovelace アーキテクチャを採用したGPUで、家庭用ゲーム機「Xbox Series S」に匹敵するグラフィックボードの大きさや4K解像度のゲームを軽々と動かせる高性能さが話題となっています。しかし、GeForce RTX 4090の発売から数日後には複数のユーザーから「電源ケーブルが融解した」という報告が寄せられており、NVIDIAが調査開始を表明するほどの事態に発展しています。



NVIDIAがRTX 4090の電源ケーブル燃焼の問題を調査中 - GIGAZINE



by Jim's Widescreen Wallpapers



上記の報道以降もユーザーからの「ケーブルが融解した」という報告は増え続けており、大手掲示板のRedditにはユーザーの報告やNVIDIAの反応をまとめるスレッドが作成されています。Redditに投稿されたユーザー報告の「報告日」や「問題の発生したモデル」をまとめた以下の表を見ると、ケーブル融解問題はASUSやMSI、GIGABYTEのグラフィックボードで発生しており、メーカー固有の問題ではないことが分かります。





igor'sLABやArs Technicaによると、GeForce RTX 4090搭載グラフィックボードに付属する電源ケーブルは、アメリカ企業のAstronによって製造され、NVIDIAによって各メーカーに供給されているとのこと。igor'sLABが問題の電源ケーブルを確認した結果、付属ケーブルのコネクタ部分のハンダ付けが非常にもろく、軽く動かしただけで断線してしまうことが判明しました。





さらに、電源ケーブルのコネクタ部分を分解した結果、コネクタの接点同士が相互接続されており、外側の線が断線すると内側の線に過剰な電流が流れ高熱になることが明らかになりました。





igor'sLABは、上記の検証結果から電源ケーブル融解問題はNVIDIAが各メーカーに配布しているAstron製ケーブルに起因していると結論付け、NVIDIAに高品質なケーブルを供給するように求めています。