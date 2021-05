2021年05月20日 15時00分 ハードウェア

NVIDIAがゲーマー向けにマイニング性能を制限したGeForce RTX 3080/3070/3060 Tiを発表



暗号資産(仮想通貨)のマイニングに必要な演算を行うために、NVIDIAのRTXシリーズをはじめとするゲーミング向けGPUの需要が高まり、市場価格が高騰し続けています。ゲーマーがRTX30シリーズを入手できない状態が長く続いていることを受けて、NVIDIAはGeForce RTX 3080/3070/3060 Tiのマイニング性能に制限を設けたモデルをリリースすると発表しました。



A Further Step to Getting GeForce Cards into the Hands of Gamers | The Official NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/2021/05/18/lhr/



NVIDIA cripples cryptocurrency mining on RTX 3080 and 3070 cards

https://www.bleepingcomputer.com/news/cryptocurrency/nvidia-cripples-cryptocurrency-mining-on-rtx-3080-and-3070-cards/



GeForce RTX 3080/3070/3060 Tiはゲーミング向けのグラフィックカードで、「Ampere」アーキテクチャとSamsung 8nmプロセスを採用した第2世代RTXシリーズで、NVIDIAは世界最先端のゲーミンググラフィックスカードとアピール。RTX 3080とRTX 3070は2020年9月に、RTX 3060Tiは2020年12月に発売されました。



NVIDIAがGeForce RTX 30シリーズを正式発表、最上位モデルは世界初の8K・60fpsゲーミングが可能に - GIGAZINE





GeForce RTX 3080/3070/3060 Tiのスペックは以下の通り。



NVIDIA GeForce RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti アーキテクチャ Ampere Ampere Ampere 製造プロセス Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm CUDAコア数 8704 5888 4864 RTコア数 68 (第2世代) 46 (第2世代) 38 (第2世代) Tensorコア数 272 (第3世代) 184 (第3世代) 152 (第3世代) VRAM GDDR6X 10 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GPUコア クロック(定格) 1.44 GHz 1.50 GHz 1.41 GHz GPUコアクロック(ブースト) 1.71 GHz 1.73 GHz 1.67 GHz メモリクロック 19 Gbps 16 Gbps 14 Gbps メモリバス幅 320 bit 256 bit 320 bit 熱設計電力(TDP) 320 W 220 W 200 W 補助電源 8pin×2 8pin 8pin



しかし、ビットコインやイーサリアムなど、暗号資産の高騰によって、マイニング目的でRTX30シリーズのグラフィックスカードの需要も急激に上昇。RTX30シリーズの市場価格が跳ね上がり、本来の対象ユーザーであるゲーマーの手に入りにくい状況が続いていました。





そこでNVIDIAは、GeForce RTX 3080/3070/3060 Tiはイーサリアムのハッシュレート制限のほか、さらなる対策も講じることを発表。制限が加えられたモデルは「Lite Hash Rate」あるいは「LHR」という識別子が付けられ、2021年5月下旬から出荷されると述べています。なお、既に発売済みのモデルについては、制限は適用されないとのこと。



NVIDIAは今回のマイニング性能制限について、「GeForceシリーズは、ゲーマーのために作られており、革新的な技術が詰まっています。NVIDIAのRTX 30シリーズは、リアルタイムレイトレーシングに特化した専用のRTコアと、AIアクセレーションを目的としたTensorコアを備えた第2世代RTXアーキテクチャ『Ampere』に基づいて構築されており、ゲーマーやクリエイターに驚くべきビジュアルとパフォーマンスを提供します」と述べています。



なお、NVIDIAは2021年2月に、GeForce RTX 3060のイーサリアムのハッシュレートを制限することを発表済み。さらにマイニング専用GPUである「CMP(Cryptocurrency Mining Processor)」を発表しています。



NVIDIAがマイニング向けプロセッサ「CMP」を発表&「RTX 3060」のマイニング機能を制限 - GIGAZINE





CMPの仕様は、以下の表にまとめられています。



30HX 40HX 50HX 90HX イーサリアムハッシュレート 26MH/s 36MH/s 45MH/s 86MH/s 消費電力 125W 185W 250W 320W 電源 1×8pin 1×8pin 2×8pin 2×8pin メモリ容量 6GB 8GB 10GB 10GB 登場時期 2021年2~3月 2021年2~3月 2021年4~6月 2021年4~6月