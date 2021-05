4億8000万円をランサムウェア攻撃の身代金として支払ったと石油輸送大手のCEOが語る

ブラント氏は身代金を支払うという決断を下したことに対し、「非常に物議をかもす決定であることは理解しています。決して軽い決断ではありませんでした。このような人々にお金が渡ることは気持ちのいいものではありません。しかし、国のために正しい決断をしたと考えています」と述べています。 情報筋によると、支払いはビットコインで行われ、Colonial Pipelineはハッカーが侵入したシステムのロックを解除するための復号ツールを受け取ったとのこと。一方で、このツールは「役には立ったものの、Colonial Pipelineのシステムを即座に復旧させるには十分ではなかった」とも伝えられています。 なお、当初Colonial Pipelineは今回の攻撃について政府と連携すると説明しており、当局も「DarkSideを混乱させるための措置を取る」と述べていましたが、実際には政府は行動を起こさなかったとニュースメディアのThe Hillは伝えています。 US denies disrupting Russian cyber group behind Colonial pipeline hack | TheHill https://thehill.com/policy/cybersecurity/554465-us-denies-disrupting-russian-cyber-group-behind-colonial-pipeline-hack

アメリカで最大の石油輸送パイプラインを運営するColonial Pipelineは2021年5月9日にハッカーから ランサムウェア 攻撃を受け、身代金を要求されました。攻撃を受けて事業を一時停止したColonial Pipelineが、再開に際して支払った身代金の額は明かされていませんでしたが、5月19日付けでColonial PipelineのCEOが身代金として440万ドル(約4億8000万円)を支払ったと明かしました。 Colonial Pipeline CEO Tells Why He Paid Hackers a $4.4 Million Ransom - WSJ https://www.wsj.com/articles/colonial-pipeline-ceo-tells-why-he-paid-hackers-a-4-4-million-ransom-11621435636

2021年05月20日 16時00分00秒 in セキュリティ, Posted by logq_fa

