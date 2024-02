NVIDIA製GPU「RTX 4080 SUPER」の海外レビューまとめ、RTX 4080と比べてゲーミング性能や高負荷時の動作はどう変化したのか？

・関連記事

NVIDIAが性能を向上しつつ値下げしたGPU「RTX 4080 SUPER」「RTX 4070 Ti SUPER」「RTX 4070 SUPER」を発表 - GIGAZINE



NVIDIAが中国で「GeForce RTX 4090 D」をリリース、アメリカの輸出規制に準拠するため他国で販売されている4090よりもプロセッシングコアが最大10%少ないことが特徴 - GIGAZINE



AMD製GPU「Radeon RX 7900」シリーズのベンチマークの海外レビューまとめ、NVIDIA純正GPUの「GeForce RTX 4080」と比較した結果とは? - GIGAZINE



フォートナイトをフルHD・120fps超えで動かせるGPU内蔵CPU「Ryzen 8000G」シリーズの海外レビューまとめ - GIGAZINE



AMDが4万円台でVRAM容量16GBのグラボ「Radeon RX 7600 XT」と1440pゲームをサクサク動かせるGPU内蔵プロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズを発表 - GIGAZINE

2024年02月01日 13時51分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

