たった1行の盤でプレイする1次元チェス「1D-Chess」
8×8マスの盤の上でプレイするチェスを、8マス1行の盤と限られたコマだけでプレイするチェスの変種が「1D-Chess」です。1D-Chessは1980年の科学雑誌で紹介されたミニゲームで、以下のサイトでプレイすることが可能です。
1D-Chess
https://rowan441.github.io/1dchess/chess.html
上記サイトでプレイできる1D-Chessは、キング・ナイト・ルークの3種類を使用します。ルークは将棋でいうところの飛車と同じ動きで、前後に何マスでも移動が可能。
ナイトは本来将棋でいうところの桂馬と似た動きをするのですが、1D-Chessでは前後2マスにジャンプできるという動きになります。キングは前後に1マスずつなのは同じ。
ルールはシンプルで、「相手のキングをチェックメイト(詰み)できれば勝ち」というもの。ただし、同じ手が繰り返される千日手やチェックができない状態、お互いにキングだけの状態になった場合は「引き分け」になります。
先攻はプレイヤーで、白駒を使います。まずはナイトを前に動かしてみたところ、相手のナイトも前に出てきました。
そこで、白のナイトで相手のルークを取ります。同時に相手のキングにチェック(王手)をかけることができました。
すると、黒のキングが前に進み、チェックを逃れます。果たしてチェックメイトできるのかどうか、気になる人はぜひ自分でプレイしてみてください。
なお、Draw(引き分け)になっても、「Restart Game」をクリックすると最初から遊ぶことができます。
また、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、「お互いに延々とチェックと言い合いながら、タイミングを見計らって先にチェックメイトと言う」という「マインドチェス」や、たった一行だけでプレイするパックマン「PAKU PAKU」なども紹介されていました。
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in レビュー, ゲーム, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk
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