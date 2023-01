駒がマスに縛られないフリーダムなチェス「AnalogChess」

マスを区切る線の上に駒を置いたり、複数の駒を両得したりとやりたい放題な「Analog Chess」が無料公開されているので、実際にブラウザでアクセスして遊んでみました。 GitHub - ehulinsky/AnalogChess: Chess but no grid https://github.com/ehulinsky/AnalogChess AnalogChessはGitHubでコードが公開されているほか、 このURL をクリックとブラウザ上でプレイすることができます。 アクセスすると以下のように表示されるので、赤枠のボタンをクリックします。クリックしてからゲーム画面が表示されるまで15秒ほどかかります。

2023年01月17日 06時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1l_ks

