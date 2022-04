「別のコマをコントロールする」という12色112個のコマを使った超複雑なチェスの新しい遊び方「ソブリンチェス」のルールを徹底解説

・関連記事

公園で「賭けチェス」や「チェスの有料レッスン」などをしてお金を稼ぐニューヨークのチェス・ハスラーとは? - GIGAZINE



なんとなくプレイしてもそこそこ囲碁のルールがわかるようになる「ぷよ碁」 - GIGAZINE



チェスの「グランドマスター」とは何なのかを現役グランドマスターが語る - GIGAZINE



チェスの棋譜約220万戦を分析してわかったことを可視化 - GIGAZINE



ボードゲームを禁止された刑務所で囚人はどうやってチェスをプレイしているのか? - GIGAZINE

2022年04月09日 21時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.